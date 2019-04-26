Планшеты Apple iPad перейдут на модемы 5G только в 2021 году

Но как будут обстоять дела с другими мобильными устройствами купертинского гиганта? Если верить все тому же аналитику Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), первые планшеты iPad с 5G выйдут в 2021 году. Это будут новые модели линейки iPad Pro.

Но и iPad Pro 2020 модельного года будут достаточно любопытными. При практически полном отсутствии внешних изменений они будут скрывать важное новшество внутри, пишет ixbt.com. Куо утверждает, что в следующем году Apple переведет свои планшеты на новый тип печатных плат — LCP Soft Board. Речь о печатных платах на основе жидкокристаллического полимера (Liquid Crystal Polimer; LCP).