Пт, 26.04.2019
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Планшеты Apple iPad перейдут на модемы 5G только в 2021 году

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Apple iPad Pro.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

Все слухи и утечки говорят нам, что первые смартфоны Apple с модемом 5G выйдут в следующем году. Учитывая мировую с Qualcomm, вряд ли в этом приходится сомневаться.

Но как будут обстоять дела с другими мобильными устройствами купертинского гиганта? Если верить все тому же аналитику Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), первые планшеты iPad с 5G выйдут в 2021 году. Это будут новые модели линейки iPad Pro.

Но и iPad Pro 2020 модельного года будут достаточно любопытными. При практически полном отсутствии внешних изменений они будут скрывать важное новшество внутри, пишет ixbt.com. Куо утверждает, что в следующем году Apple переведет свои планшеты на новый тип печатных плат — LCP Soft Board. Речь о печатных платах на основе жидкокристаллического полимера (Liquid Crystal Polimer; LCP).

Такие печатные платы будут более гибкими, что позволит обходить ограничения, присущие обычным печатным платам. Пока неясно, в каком формате данная технология найдет применение в планшетах Apple, но есть версия, что такой материал в том числе будет использоваться для подключения антенны к системной плате, что позволит снизить потери и улучшить качество соединения с сетью.  

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