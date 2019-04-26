Бюро премьер-министра будет руководить Йоханнес Мерилай

Бюро премьер-министра с понедельника будет руководить прежний советник премьер-министра Йоханнес Мерилай.
Мерилай работает в бюро премьер-министра с начала 2017 года, до сих пор он консультировал главу правительства по вопросам СМИ и оказывал поддержку в его повседневной работе, сообщил BNS в пятницу пресс-секретарь правительства.
Ранее Мерилай работал в Спасательном департаменте, где он руководил коммуникацией между основными сферами деятельности. До того он был директором по коммуникации Центра по правам человека в Эстонии, советником вице-мэра Таллинна и советником по публичным связям в управе Ласнамяэ. Мерилай со степенью магистра окончил Тартуский университет по специальности управления коммуникацией.
Заместителем главы бюро премьер-министра станет Кятлин Пяэро, которая до сих пор была советником-руководителем секретариата фракции Центристской партии в Рийгикогу. Пяэро со степенью магистра окончила Таллиннский университет по специальности публичной администрации и административного управления.
Бюро премьер-министра состоит из советников и ассистентов, которые консультируют премьер-министра и оказывают ему поддержку. С ноября 2016 года бюро премьер-министра руководил Танель Кийк, который будет министром социальных дел в новом правительстве.