Бюро премьер-министра будет руководить Йоханнес Мерилай

Мерилай работает в бюро премьер-министра с начала 2017 года, до сих пор он консультировал главу правительства по вопросам СМИ и оказывал поддержку в его повседневной работе, сообщил BNS в пятницу пресс-секретарь правительства.

Ранее Мерилай работал в Спасательном департаменте, где он руководил коммуникацией между основными сферами деятельности. До того он был директором по коммуникации Центра по правам человека в Эстонии, советником вице-мэра Таллинна и советником по публичным связям в управе Ласнамяэ. Мерилай со степенью магистра окончил Тартуский университет по специальности управления коммуникацией.

Заместителем главы бюро премьер-министра станет Кятлин Пяэро, которая до сих пор была советником-руководителем секретариата фракции Центристской партии в Рийгикогу. Пяэро со степенью магистра окончила Таллиннский университет по специальности публичной администрации и административного управления.