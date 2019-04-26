Европейский автохлам стекается в Эстонию

- Зависит от машины, но в два-три раза. Может быть, даже больше. Например, тетя Маали проехала за 15 лет на своей маленькой машинке 100 000 километров. Рыночная цена такой машины могла бы быть около 5000 евро. И тут привозят из Бельгии, Голландии или Германии такой же автомобиль, но с пробегом в пять раз больше. Мошенники скручивают одометр наполовину и выставляют машину на продажу за 2000 евро. Тетя Маали оказывается пострадавшей. Она не может избавиться от своей машины и, возможно, ей придется снизить цену до 2500 евро.

В реузльтате таких схем больше страдают честные граждане, которые хорошо заботились о своей машине.

- Что это за фирмы, которые водят покупателей за нос? Как они называются, где работают?

- Определенными фирмами в нашем Союзе предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей не занимались. Раньше таким местом был, например, рынок Кадака в Таллинне. В новое время Комиссия по рассмотрению потребительских споров выносила много обвинительных решений в отношении Autojärelmaks24, который работает на Кеск-Сыямяэ в Таллинне. Есть и другие такие же предприятия.

В Вильянди есть одна фирма, которая постоянно получает обвинительные решения. От таких предприятий нужно держаться подальше, поскольку вероятность приобрести у них нормальную машину мала.

- Что Эстония как государство и сами люди должны сделать, чтобы избавиться от статуса помойки?

- Мы должны придумать, как удерживать на границе этот приходящий из-за рубежа мусор. Если у нас полная ванна воды и вода все прибывает, недостаточно того, что мы будем бегать вокруг с полотенцем и подтирать. Нужно закрыть кран. Но как это сделать? Это очень сложно.

Крупные европейские страны заинтересованы в том, чтобы их старые машины перегонялись сюда. Они избавляются от старых автомобилей, покупают новые и лучшие, а потом еще более новые и дорогие. Они чистят свой автопарк.

У нас этого круговорота нет. Эстония является конечным пунктом. Человек счастлив, что купил дешевую машину. А деньги уходят в карман торговца из Германии или какой-то другой страны, который сам никакой дополнительной ценности не создает.

Из-за свободного движения товара, мы не можем ввести дополнительные налоги на автомобили, но мы можем ужесточить контроль. Сейчас при регистрации проверяются только документы. В то же время старые машины и их историю можно было бы основательно проверять. Почему бы не сделать их регистрацию значительно дороже?

- Как много помощи оказывают Департамент защиты прав потребителя и Комиссия по рассмотрению потребительских споров?