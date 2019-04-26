Найдена причина, почему шведы стали добровольно отказываться от авиаперелетов

Жители Швеции привнесли в мировой лексикон как минимум несколько популярных и понятных во всех уголках планеты слов: омбудсмен и сморгасборд (шведский стол). Но недавно скандинавская нация добавила в эту копилку еще одну новеллу: слово флюгскам (flygskam), что переводится как стыд от полетов. Оно обозначает чувство вины путешественников за влияние авиаперелетов на окружающую среду. Данное понятие быстро приобрело популярность среди шведов, и в результате, в 2018 году в стране был зафиксирован рост поездок по железной дороге. Европейское агентство по защите окружающей среды полностью поддержало «флюгскам». По его данным, в среднем в результате одного полета на самолете в атмосферу выделяется 285 граммов углекислого газа, а при передвижении на поезде — только 14 граммов.

Первым понятие «стыда от полетов» упомянула 16-летняя активистка по борьбе с изменением климата Грета Тунберг, которая стала идейным вдохновителем всемирной школьной забастовки во имя окружающей среды. Затем Тунберг получила официальный статус представителя молодежной акции по борьбе с изменением климата и отправилась в 32-часовую поездку по железной дороге на Всемирный экономический форум в Давосе. И все ради того, чтобы донести до властей свою мысль. С тех пор хештег #flygskam завладел социальными сетями известных шведов, а сотни работников киноиндустрии подписали петицию об ограничении съемок за границей.

В последние годы рост количества бюджетных авиакомпаний способствовал тому, что все больше шведов стали выбирать авиаперелеты. Согласно исследованию, проведенному в 2018 году в Технологическом университете Чалмерса, авиационные выбросы в Швеции в пять раз превышают средние мировые показатели. Шведский национальный железнодорожный оператор SJ в связи с этим сообщил об увеличении количества поездок на поезде на 21% этой зимой, а местное правительство объявило о планах развертывания сети ночных поездов в крупные города Европы к 2022 году.