Парубий: 14 мая Рада сможет разблокировать подписание Закона об украинском языке

"На следующем пленарном заседании безотлагательно мы рассмотрим все эти постановления. Безотлагательно я подпишу Закон о языке. Безотлагательно - и об этом есть договоренность - президент Петр Порошенко подпишет закон. Мы не должны дать ни одного шанса в Конституционном суде поставить под сомнение Закон о языке", - заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий на пленарном заседании в пятницу.

Спикер отметил, что в парламенте зарегистрировано уже четыре проекта постановления об отмене результатов голосования во втором чтении и в целом законопроекта об украинском языке.

Между тем он добавил, что регламент отводит двое суток на внесение народными депутатами таких постановлений.

"Если мы их отменим ранее чем через двое суток и закон будет подписан ранее чем через двое суток, это может поставить под сомнение легитимность закона", - пояснил Парубий.

В настоящее время эти постановления блокируют подписание спикером принятого в четверг закона о функционировании украинского языка как государственного. Парубий сможет его подписать, если парламент отклонит постановления об отмене закона. Вместе с тем спикер заверил, что в Верховной Раде с этим не возникнет трудностей.

Кроме того, в четверг на вечернем заседании парламент не завершил рассмотрение законопроекта (#8527-д) о внесении изменений в Закон о рынке электрической энергии. Пока Рада не завершит работу над ним, регламент не позволяет голосовать за другие инициативы.