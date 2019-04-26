Пт, 26.04.2019
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  • Скончался госчиновник и историк Прийт Кельдер

Скончался госчиновник и историк Прийт Кельдер

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Прийт Кельдер вместе с Ральфом Пало и Койтом Пикаро.

ФОТО: Albert TruuvÃ¤Ã¤rt / PM/SCANPIX BALTICS

В среду в возрасте 74 лет скончался бывший высокопоставленный государственный чиновник, историк, философ, синолог и тренер боевых искусств Прийт Кельдер, сообщает Postimees.

Кельдер был директором эстонского бюро Интерпола в период 1994-1997, а позже вице-канцлером МВД. Он был награжден орденом Государственного герба V класса.

Окончил историческое отделение Тартуского университета, учился на курсах Королевской полиции Бельгии и в Академии ФБР.

Кельдер был обладателем черного пояса по карате, он принадлежал к первому поколению практиковавших восточные боевые искусства в Эстонии и СССР.

Он преподавал в Академии искусств, Музыкальной академии, Таллиннском педагогическом университете, Таллиннском техническом университете и Академии Akadeemia, его высоко ценили в качестве лектора по восточным философии и истории, государственному праву и управлению публичной администрацией.

Кельдер был также известен на международном уровне как ориенталист-синолог, одним из объектов интереса которого были компьютерный анализ китайской пейзажной живописи и исследование ее философского подтекста.

В начале апреля в издательстве Tore вышла книга Кельдера Lugu.

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