Пт, 26.04.2019
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  • Эстония
  • Госсуд вернул уголовное дело Рейна Килька на повторное рассмотрение

Госсуд вернул уголовное дело Рейна Килька на повторное рассмотрение

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Рейн Кильк и Неэме Райк.

ФОТО: Sander Ilvest

Государственный суд в пятницу, 26 апреля, удовлетворил кассационную жалобу Лыунаской окружной прокуратуры, требовавшей отменить оправдательный приговор в отношении обвиняемых в причинении банкротства фирмы Pere предпринимателей во главе с Рейном Кильком.

Согласно решению, которое вынесла коллегия Госсуда по уголовным делам, оправдательный приговор Тартуского окружного суда от 7 ноября 2018 года был отменен, пишет rus.err.ee.

Госсуд обязал вернуть дело на новое рассмотрение в окружной суд, но уже в новом судейском составе.

По оценке высшего судебного органа Эстонии, Тартуский окружной суд вынес оправдательный приговор, допустив нарушения уголовно-процессуального законодательства. 

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