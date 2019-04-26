Госсуд вернул уголовное дело Рейна Килька на повторное рассмотрение

Государственный суд в пятницу, 26 апреля, удовлетворил кассационную жалобу Лыунаской окружной прокуратуры, требовавшей отменить оправдательный приговор в отношении обвиняемых в причинении банкротства фирмы Pere предпринимателей во главе с Рейном Кильком.
Согласно решению, которое вынесла коллегия Госсуда по уголовным делам, оправдательный приговор Тартуского окружного суда от 7 ноября 2018 года был отменен, пишет rus.err.ee.
Госсуд обязал вернуть дело на новое рассмотрение в окружной суд, но уже в новом судейском составе.
По оценке высшего судебного органа Эстонии, Тартуский окружной суд вынес оправдательный приговор, допустив нарушения уголовно-процессуального законодательства.