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Тренировочные заезды "Формулы-1" сорвал канализационный люк

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George Russelli (Williams) masin teisaldatakse tõstukile.

ФОТО: Anton Vaganov / REUTERS

Первая сессия свободных заездов на этапе "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку была остановлена вскоре после старта из-за довольно неожиданной причины, передает "Р-Спорт".

Болид пилота "Уильямса" Джорджа Расселла налетел на канализационный люк и получил повреждения. Эвакуатор, который увозил машину Расселла с трассы, проезжал под мостом и задел его краном, из которого после этого стала стекать техническая жидкость прямо на гоночный болид.

В итоге организаторы этапа приняли решение досрочно завершить первую практику.

В официальном микроблоге "Рено" в Twitter утверждается, что предстоит проверить более 300 канализационных люков в зоне проведения соревнований.

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