Тренировочные заезды "Формулы-1" сорвал канализационный люк

Болид пилота "Уильямса" Джорджа Расселла налетел на канализационный люк и получил повреждения. Эвакуатор, который увозил машину Расселла с трассы, проезжал под мостом и задел его краном, из которого после этого стала стекать техническая жидкость прямо на гоночный болид.