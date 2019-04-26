Тренировочные заезды "Формулы-1" сорвал канализационный люк

Первая сессия свободных заездов на этапе "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку была остановлена вскоре после старта из-за довольно неожиданной причины, передает "Р-Спорт".
Болид пилота "Уильямса" Джорджа Расселла налетел на канализационный люк и получил повреждения. Эвакуатор, который увозил машину Расселла с трассы, проезжал под мостом и задел его краном, из которого после этого стала стекать техническая жидкость прямо на гоночный болид.
В итоге организаторы этапа приняли решение досрочно завершить первую практику.
В официальном микроблоге "Рено" в Twitter утверждается, что предстоит проверить более 300 канализационных люков в зоне проведения соревнований.
A look at the incident that brought first practice to a premature end in Baku 👀#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/VikJY5ts4M— Formula 1 (@F1) April 26, 2019