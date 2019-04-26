Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский отправился в Турцию. Правда, не с официальным визитом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Это заявление Зеленского вызвало бурную реакцию в соцсетях. Поскольку он сделал его на следующий день после видеообращения, в котором обвинил ЦИК в затягивании оглашения официальных результатов выборов, а также в том, что от него «кто-то булаву прячет».
«Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль „Весело“», - сообщил Зеленский.
«Весело» - ежегодный фестиваль, который студия «Квартал 95» проводит в турецком Бодруме.
Что за фестиваль?
На сайте студии сообщается, что это большой «пионерский лагерь» с насыщенной спортивно-развлекательной программой. В этом году мероприятие пройдет с 30 апреля по 7 мая.
На фестивале, в частности, выступят Тина Кароль, Настя Каменских и группа «Антитела». За спортивную часть, по словам организаторов, будет отвечать Василий Вирастюк.
Зеленский добавил, что вернется в Украину уже через два дня. По его словам, это его первые выходные за последние четыре месяца.
«Всем желаю тепла, здоровья и норм. отдыха!», - добавил он.
«Все равно ничего не может сделать»
В соцсетях начали появляться первые шутки по поводу «первого визита президента Зеленского».
«Все эксперты-международники, делавшие прогнозы относительно первого зарубежного визита новоизбранного президента, безнадежно просрамлены. Нет, это не Польша, не США, не Брюссель и даже не Берлин», - пишет Сергей Сидоренко.
В комментариях к публикации Владимира Зеленского мнения разделились.
Одни пользователи не понимают, как можно отдыхать в момент, когда Кремль принимает решение о выдаче российских паспортов для жителей так называемых «ДНР» и «ЛНР», другие - наоборот, не видят в этом ничего ужасного, ведь Зеленский до сих пор не вступил в должность президента и «все равно ничего не может сделать».
Спор с ЦИК
Накануне Владимир Зеленский обнародовал видеообращение, в котором обвинил ЦИК в затягивании официального объявления итогов выборов. «Происходят очень забавные вещи. Победа есть, а полномочий нет», - говорит Зеленский.
По его словам, объявление его победы намеренно затягивают, чтобы Верховная Рада смогла отложить дату его инаугурации, и это не позволит ему «даже думать о роспуске» парламента.
«Мне кажется, это несправедливо. Президент, у которого уровень доверия составляет 73%, имеет, по крайней мере, право думать о возможном роспуске парламента и иметь право на такую возможность. Система боится, а это значит одно - мы всех победим, все будет хорошо», - говорит Зеленский.
На обвинения Зеленского ответил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, который заявил, что Центральная избирательная комиссия принимает протоколы от окружных избирательных комиссий в «беспрецедентно быстром режиме».
Он напомнил, что по украинскому законодательству, у Центризбиркома есть десять дней после голосования во втором туре выборов президента Украины на объявление официального результата. А по состоянию на 25 апреля (на момент обращения Зеленского) шел лишь четвертый.
«ЦИК приняла почти все протоколы окружных комиссий для обработки. Это такая скорость по сравнению с другими избирательными кампаниями, которая может быть названа беспрецедентной», - заверил Евгений Радченко.