Владимир Зеленский. ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский отправился в Турцию. Правда, не с официальным визитом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Это заявление Зеленского вызвало бурную реакцию в соцсетях. Поскольку он сделал его на следующий день после видеообращения, в котором обвинил ЦИК в затягивании оглашения официальных результатов выборов, а также в том, что от него «кто-то булаву прячет».

«Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль „Весело“», - сообщил Зеленский.

«Весело» - ежегодный фестиваль, который студия «Квартал 95» проводит в турецком Бодруме.

Что за фестиваль?

На сайте студии сообщается, что это большой «пионерский лагерь» с насыщенной спортивно-развлекательной программой. В этом году мероприятие пройдет с 30 апреля по 7 мая.

На фестивале, в частности, выступят Тина Кароль, Настя Каменских и группа «Антитела». За спортивную часть, по словам организаторов, будет отвечать Василий Вирастюк.

Зеленский добавил, что вернется в Украину уже через два дня. По его словам, это его первые выходные за последние четыре месяца.

«Всем желаю тепла, здоровья и норм. отдыха!», - добавил он.

«Все равно ничего не может сделать»

В соцсетях начали появляться первые шутки по поводу «первого визита президента Зеленского».

«Все эксперты-международники, делавшие прогнозы относительно первого зарубежного визита новоизбранного президента, безнадежно просрамлены. Нет, это не Польша, не США, не Брюссель и даже не Берлин», - пишет Сергей Сидоренко.

В комментариях к публикации Владимира Зеленского мнения разделились.

Одни пользователи не понимают, как можно отдыхать в момент, когда Кремль принимает решение о выдаче российских паспортов для жителей так называемых «ДНР» и «ЛНР», другие - наоборот, не видят в этом ничего ужасного, ведь Зеленский до сих пор не вступил в должность президента и «все равно ничего не может сделать».

Спор с ЦИК

Накануне Владимир Зеленский обнародовал видеообращение, в котором обвинил ЦИК в затягивании официального объявления итогов выборов. «Происходят очень забавные вещи. Победа есть, а полномочий нет», - говорит Зеленский.

По его словам, объявление его победы намеренно затягивают, чтобы Верховная Рада смогла отложить дату его инаугурации, и это не позволит ему «даже думать о роспуске» парламента.

«Мне кажется, это несправедливо. Президент, у которого уровень доверия составляет 73%, имеет, по крайней мере, право думать о возможном роспуске парламента и иметь право на такую возможность. Система боится, а это значит одно - мы всех победим, все будет хорошо», - говорит Зеленский.

На обвинения Зеленского ответил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, который заявил, что Центральная избирательная комиссия принимает протоколы от окружных избирательных комиссий в «беспрецедентно быстром режиме».

Он напомнил, что по украинскому законодательству, у Центризбиркома есть десять дней после голосования во втором туре выборов президента Украины на объявление официального результата. А по состоянию на 25 апреля (на момент обращения Зеленского) шел лишь четвертый.