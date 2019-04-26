Полиция выслала из страны семерых нелегальных работников

Полиция выслала из страны трех граждан Беларуси и четырех граждан Украины, которые незаконно работали в Эстонии.
Сотрудники Идаской префектуры в среду проверили работающих в волости Вяйке-Маарья и городах Раквере и Тапа, сообщила Идаская префектура.
В ходе проверок выяснилось, что трудовые отношения с восемью иностранцами не были зарегистрированы или отсутствовали трудовые отношения с посредником по арендованной рабочей силе. Трое иностранцев находились в Эстонии на незаконных основаниях.
Полиция предписала троим белорусским и четырем украинским гражданам покинуть территорию Шенгена к 1 мая и запретила им въезд в страну.
Украинского гражданина 1981 года рождения, у которого отсутствовал действительный трудовой договор, вызвали для выяснения обстоятельств в Раквереское отделение полиции.