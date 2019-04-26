Полиция выслала из страны семерых нелегальных работников

Сотрудники Идаской префектуры в среду проверили работающих в волости Вяйке-Маарья и городах Раквере и Тапа, сообщила Идаская префектура.

В ходе проверок выяснилось, что трудовые отношения с восемью иностранцами не были зарегистрированы или отсутствовали трудовые отношения с посредником по арендованной рабочей силе. Трое иностранцев находились в Эстонии на незаконных основаниях.

Полиция предписала троим белорусским и четырем украинским гражданам покинуть территорию Шенгена к 1 мая и запретила им въезд в страну.