Пт, 26.04.2019
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  • Полиция выслала из страны семерых нелегальных работников

Полиция выслала из страны семерых нелегальных работников

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Стройка.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Полиция выслала из страны трех граждан Беларуси и четырех граждан Украины, которые незаконно работали в Эстонии.

Сотрудники Идаской префектуры в среду проверили работающих в волости Вяйке-Маарья и городах Раквере и Тапа, сообщила Идаская префектура.

В ходе проверок выяснилось, что трудовые отношения с восемью иностранцами не были зарегистрированы или отсутствовали трудовые отношения с посредником по арендованной рабочей силе. Трое иностранцев находились в Эстонии на незаконных основаниях.

Полиция предписала троим белорусским и четырем украинским гражданам покинуть территорию Шенгена к 1 мая и запретила им въезд в страну.

Украинского гражданина 1981 года рождения, у которого отсутствовал действительный трудовой договор, вызвали для выяснения обстоятельств в Раквереское отделение полиции.

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