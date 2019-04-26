Что не так с системой родительской зарплаты? Отец троих детей оказался должен почти 1500 евро

«Наша семья по вине некомпетентных людей и каких-то сомнительных махинаций оказалась на грани бедности и нервного срыва», — так начали свой рассказ Иван и Анастасия Серебровы. Они в один момент лишились части родительской зарплаты и оказались должны Департаменту социального страхования почти 1500 евро.
Иван и Анастасия Серебровы — родители троих детей: пятилетнего и двухлетнего сыновей, а также девятимесячной дочери. «Дочь родилась 18 июля прошлого года, и через 70 дней моя жена отказалась от родительской зарплаты в мою пользу. Подали соответствующее заявление через электронную среду, — рассказывает Иван. — Дня через два пришло решение из Департамента социального страхования, где мне в качестве родительской брутто-зарплаты была назначена сумма в размере 1265,74 евро».
Начисляться эта зарплата должна была с 8 декабря 2018 года, но неожиданно 29 ноября от департамента пришло новое решение с более заманчивой суммой — 2200,58 евро. «Мы подумали, что это какая-то ошибка, поэтому сразу позвонили в департамент, — говорит Анастасия. — Но нас заверили, что все верно и мужу положена именно такая родительская брутто-зарплата».
По словам Ивана, сотрудник Департамента социального страхования объяснил, что большая сумма была назначена в связи с дополнительными выплатами налогов от обанкротившейся фирмы Edinet Partner OÜ, где отец трех детей работал в 2017 году. «Мы успокоились, поскольку информацию подтвердил работник департамента. Были уверены, что данная сумма будет гарантированно переводиться в течение всего периода получения родительской зарплаты, то есть до января 2020 года, — уточняет Анастасия. — В декабре 2018 года и январе 2019 года на счет мужа перевели обещанную сумму: с вычетом налога было переведено 1760 евро. А вот в феврале нас ждал, мягко говоря, неприятный сюрприз».
На счет Ивана вместо ожидаемых 1760 евро поступила сумма в размере чуть более 1000 евро, то есть родительская нетто-зарплата из первого решения Департамента социального страхования. «Я позвонил в департамент, и сначала они долго не могли мне объяснить, что именно произошло и почему, поскольку сами не понимали, как это возможно, — рассказывает Иван. — Потом сообщили, что еще 18 января этого года пришло письмо из налоговой, где заявлено, что все дополнительные выплаты аннулированы. Кто именно аннулировал — фирма или государства — я так и не понял».
Еще и должник
Супруги отмечают, что никаких уведомлений об изменениях они не получали, а в связи с этими переменами ежемесячные финансовые потери их семьи составили примерно 760 евро. «Я не просил мне прибавлять сумму, обещать на что-либо и считаю себя жертвой каких-то махинаций, из-за которых моя семья сейчас находится на грани бедности: мы и так живем в съемном жилье, но еще расплачиваемся с долгами и кредитами, поскольку все было распланировано относительно дохода из второго решения департамента, — рассказывает о нелегкой жизненной ситуации Иван. — Мы на грани нервного срыва: у меня на фоне этого всего сильно испортилось здоровье, у жены пропало молоко, у нее апатия и нервное истощение, мы вынуждены были перейти на искусственное питание для нашей дочери, что стоит немало денег».
Никаких разъяснений от Налогово-таможенного департамента семье Серебровых добиться не удалось. Они уже почти смирились с возникшей ситуацией, как вдруг получили от Департамента социального страхования еще одно уведомление — с требованием вернуть переплаченные деньги. «Никто не говорил ни о каких последствиях, мужу с февраля по апрель приходила та самая сумма из первого решения (чуть более тысячи евро — прим.ред.), но тут 12 апреля приходит новое уведомление, — рассказывает Анастасия. — У нас требуют теперь вернуть якобы переплаченную нам сумму в размере 1495,74 евро. Почему мы должны расплачиваться за чужие ошибки? Мы все уточняли, у нас есть на руках решения департамента. Мы и так находимся в тяжелом положении, а теперь еще должны вернуть такую большую сумму».
В своем решении Департамент социального страхования уведомляет, что данные, на основании которых Ивану Сереброву было назначено родительское пособие, были изменены 17 января 2019 года, когда был аннулирован социальный налог Edinet Partner OÜ за апрель-октябрь 2017 года. «Поэтому на основании данных за 2017 год назначенное родительское пособие на сумму 2200,58 евро не является законным», — говорится в уведомлении.
Также департамент уточняет, что согласно части третьей статьи 46 Закона о семейных пособиях, если выяснится, что данные персонифицированного социального налога, являющиеся основанием для исчисления родительского пособия, изменились, пособие подвергается перерасчету и переплаченное пособие взыскивается у получателя пособия.
Поэтому департамент сделал перерасчет и назначил с 1 ноября 2018 родительское пособие в размере 1265,74 евро в месяц и требует вернуть переплаченную ранее сумму в размере 1495,74 евро (из этой суммы уже вычтен подоходный налог).
Постоянные проверки
Руководитель отдела пособий Департамента социального страхования Кати Кюмник говорит, что цель родительского пособия — сохранить для родителя в период воспитания ребенка ранее получаемый средний доход. Для расчета размера родительской зарплаты департамент берет за основу полученный родителем доход (зарплату, дополнительные выплаты и так далее), с которого работодатель выплатил социальный налог.
«Проверяем данные как при первичном назначении родительского пособия, так и в дальнейшем в течение всего периода выплаты родительского пособия, — объясняет Кюмник. — Дополнительно проверяем данные соцналога через четыре календарных месяца после истечения срока на право получения пособия и еще раз в течение последующих трех лет».
Она отмечает, что в своих решениях они всегда опираются на данные инфосистемы — какие цифры налоговики предоставляют, с такими они и работают. «Если выяснится, что являющиеся основанием для расчета родительского пособия данные социального налога изменены, назначенное пособие пересчитывается задним числом. Поэтому если работодатель декларирует и платит соцналог правильно и позже никаких изменений не происходит, размер родительского пособия не меняется, — говорит представительница Департамента социального страхования. — Но если от Налогово-таможенного департамента в регистр поступают данные об изменении социального налога, мы меняем и родительское пособие в соответствие с этими данными. В связи с этим может произойти так, что после мы доплатим родительское пособие, но может случиться и так, что мы должны запросить вернуть переплаченное родительское пособие».
По ее словам, до того, как вынести решение о востребовании, департамент оповещает получателя родительского пособия о возникновении переплаты. «После получения уведомления у получателя родительского пособия есть возможность предоставить дополнительную информацию, которую мы дополнительно учтем и которая может повлиять на размер суммы, подлежащей возмещению, или на то, будет ли обратное требование предъявлено вообще», — уточняет Кюмник.
Часто ли Департамент социального страхования сталкивается с изменениями социального налога? Кюмник говорит, что, например, в 2018 году было 23 случая, когда данные соцналога менялись более одного раза. При этом в семи случаях задекларированный социальный налог был уменьшен.
Изменения задним числом
Но как вообще компания Edinet Partner OÜ, которая обанкротилась в декабре 2017 года, смогла изменить данные соцналога в январе 2019 года? Руководитель отдела коммуникации Налогово-таможенного департамента Райнер Лауритс сказал, что поскольку данные о предприятии являются налоговой тайной, только сама компания может озвучить причины изменений в декларации.
Но если говорить в общем, оказывается, изменить данные задним числом вполне реально. «Неверные данные в налоговых декларациях можно изменить задним числом за три прошедших года, а умышленно предоставленные ложные данные в результате налогового производства можно изменить задним числом за пять прошедших лет, - объясняет Лауритс. - Поэтому в 2019 году можно изменить налоговую декларацию за 2017 год, если изначально там были предоставлены неверные данные. Поскольку с изменением уменьшается облагаемый соцналогом доход, пересчитывается и зависящее от соцналога родительское пособие».
Означает ли возможность внести изменения в декларацию задним числом, что этим может воспользоваться любой работодатель? Руководитель юридического бюро Invictus Юри Асари заверяет, что это не совсем так. «Декларацию изменить задним числом можно только в исключительных случаях и при условии, что TSD декларация (декларация по подоходному и социальному налогам — прим. ред.) оказалась неправильной, — уточняет Асари. — Если фирма находится в состоянии банкротства с 2017 года, работодатель переделать декларации не мог. Единственным представителем фирмы, после объявления банкротства, является банкротный управляющий. Теоретически переделать TDS декларации задним числом возможно. Но для этого должны быть законные основания».
Так что же позволило обанкротившейся компании спустя почти два года изменить налоговые данные? По словам адвоката по банкротному и исполнительному производству бюро Eipre & Partnerid Мерит Таммик, Налогово-таможенный департамент установил, что большинство работников обанкротившегося Edinet Partners OÜ получали денежные поступления, предназначенные для покрытия зарплаты, от третьих акционерных обществ, а не от банкрота.
«Поэтому Налогово-таможенный департамент обязал банкротного управляющего исправить налоговую декларацию так, чтобы в налоговых данных отражались фактически выплаченные Edinet Partners OÜ работникам зарплаты, которые были меньше задекларированных или отсутствовали вовсе. Исходя из этого, уменьшился и облагаемый соцналогом доход большинства работников, — объяснила Таммик. — Подробнее мы пока не можем комментировать данный случай, поскольку налоговое производство в отношении обанкротившегося Edinet Partners OÜ и связанных с этим третьих акционерных обществ все еще продолжается».
По словам Юри Асари, эти данные говорят о том, что социальный налог платился неправильно. «Edinet Partners OÜ должны были платить его со своих перечислений работникам. Возможно, имеют значение и пояснения, указанные в платежках третьих фирм. Скорее всего проблем могло и не быть, если бы там указали, что перечисление зарплаты делается за Edinet Partners OÜ и был бы оплачен социальный налог», — уточняет Асари.
Видимо, проблемы семьи Серебровых могут коснуться и других бывших работников этой компании. Сейчас известно минимум еще об одном пострадавшем — коллеге Ивана, родительская зарплата которого также была пересчитана. Надо ли уточнять в какую сторону?
«Даже если нам уже помочь нельзя, хочется хотя бы предупредить других людей, чтобы они знали о возможности такого печального развития событий», - со вздохом констатирует Анастасия.