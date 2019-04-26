Что не так с системой родительской зарплаты? Отец троих детей оказался должен почти 1500 евро

Иван и Анастасия Серебровы — родители троих детей: пятилетнего и двухлетнего сыновей, а также девятимесячной дочери. «Дочь родилась 18 июля прошлого года, и через 70 дней моя жена отказалась от родительской зарплаты в мою пользу. Подали соответствующее заявление через электронную среду, — рассказывает Иван. — Дня через два пришло решение из Департамента социального страхования, где мне в качестве родительской брутто-зарплаты была назначена сумма в размере 1265,74 евро».

Начисляться эта зарплата должна была с 8 декабря 2018 года, но неожиданно 29 ноября от департамента пришло новое решение с более заманчивой суммой — 2200,58 евро. «Мы подумали, что это какая-то ошибка, поэтому сразу позвонили в департамент, — говорит Анастасия. — Но нас заверили, что все верно и мужу положена именно такая родительская брутто-зарплата».

По словам Ивана, сотрудник Департамента социального страхования объяснил, что большая сумма была назначена в связи с дополнительными выплатами налогов от обанкротившейся фирмы Edinet Partner OÜ, где отец трех детей работал в 2017 году. «Мы успокоились, поскольку информацию подтвердил работник департамента. Были уверены, что данная сумма будет гарантированно переводиться в течение всего периода получения родительской зарплаты, то есть до января 2020 года, — уточняет Анастасия. — В декабре 2018 года и январе 2019 года на счет мужа перевели обещанную сумму: с вычетом налога было переведено 1760 евро. А вот в феврале нас ждал, мягко говоря, неприятный сюрприз».

На счет Ивана вместо ожидаемых 1760 евро поступила сумма в размере чуть более 1000 евро, то есть родительская нетто-зарплата из первого решения Департамента социального страхования. «Я позвонил в департамент, и сначала они долго не могли мне объяснить, что именно произошло и почему, поскольку сами не понимали, как это возможно, — рассказывает Иван. — Потом сообщили, что еще 18 января этого года пришло письмо из налоговой, где заявлено, что все дополнительные выплаты аннулированы. Кто именно аннулировал — фирма или государства — я так и не понял».

Еще и должник

Супруги отмечают, что никаких уведомлений об изменениях они не получали, а в связи с этими переменами ежемесячные финансовые потери их семьи составили примерно 760 евро. «Я не просил мне прибавлять сумму, обещать на что-либо и считаю себя жертвой каких-то махинаций, из-за которых моя семья сейчас находится на грани бедности: мы и так живем в съемном жилье, но еще расплачиваемся с долгами и кредитами, поскольку все было распланировано относительно дохода из второго решения департамента, — рассказывает о нелегкой жизненной ситуации Иван. — Мы на грани нервного срыва: у меня на фоне этого всего сильно испортилось здоровье, у жены пропало молоко, у нее апатия и нервное истощение, мы вынуждены были перейти на искусственное питание для нашей дочери, что стоит немало денег».