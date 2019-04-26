Популярная туристическая достопримечательность оказалась подделкой

Защитники животных бьют тревогу. Марокканские фермеры заставляют своих домашних коз весь день лазать по деревьям. Они рассаживают их на деревьях, чтобы туристы затем сделали фотографии, заплатив за ценные кадры. По мнение экспертов, это самое настоящее мошенничество.

Самое популярное место для таких фотосессий находится по дороге из Марракеша в Эс-Сувейру, пишет turizm.ru. По словам фотографа Аарона Гекоски, фермеры привозят коз из других районов и заставляют их сидеть на деревьях, а затем просят с путешественников плату за снимки. По его словам, козы ближе ко второй половине дня начинают просто-напросто падать от усталости. Такая работа на жаре сильно вредит здоровью животных. Кроме того, повреждаются ветви деревьев.