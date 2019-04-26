Популярная туристическая достопримечательность оказалась подделкой

Популярная туристическая достопримечательность в Марокко — дерево, на ветвях которого пасутся козы, — оказалась подделкой. Об этом сообщает The Sun.
Защитники животных бьют тревогу. Марокканские фермеры заставляют своих домашних коз весь день лазать по деревьям. Они рассаживают их на деревьях, чтобы туристы затем сделали фотографии, заплатив за ценные кадры. По мнение экспертов, это самое настоящее мошенничество.
Самое популярное место для таких фотосессий находится по дороге из Марракеша в Эс-Сувейру, пишет turizm.ru. По словам фотографа Аарона Гекоски, фермеры привозят коз из других районов и заставляют их сидеть на деревьях, а затем просят с путешественников плату за снимки. По его словам, козы ближе ко второй половине дня начинают просто-напросто падать от усталости. Такая работа на жаре сильно вредит здоровью животных. Кроме того, повреждаются ветви деревьев.
Глава отдела защиты животных от содержания в неволе доктор Крис Дрэйпер заявил, что изображения коз на деревьях стали культовыми. Они наводят на мысль о сельской идиллии, где хитрые и подвижные животные научились даже лазать в отсутствии еды на земле. Однако то, что делают жители, для коз противоестественно. Это настоящая эксплуатация. И туристы должны об этом знать, чтобы остановить жестокий бизнес. Зоозащитники также пообещали принять соответствующие меры.