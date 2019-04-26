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Габриэла Пападакис рассказала о кошмаре с олимпийским платьем

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(180219) -- PYEONGCHANG, Feb. 19, 2018 (Xinhua) -- Guillaume Cizeron (L) of Canada helps Gabriella Papadakis with her dress after their performance during the ice dance short dance of figure skating at the 2018 PyeongChang Winter Olympic Games, in Gangneung Ice Arena, South Korea, on Feb. 19, 2018. Gabriella Papadakis and Guillaume Cizeron claimed the second place with 81.93 points. (Xinhua/Han Yan) (Photo by Xinhua/Sipa USA)

ФОТО: Xinhua/Xinhua/Sipa USA

Французская фигуристка Габриэла Пападакис, выступающая в танцевальном дуэте с Гийомом Сизероном, рассказала о своих чувствах после короткого танца на Олимпиаде-2018.

Во время проката у француженки расстегнулось платье, несмотря на это, дуэт продолжил выступление, но уступил канадцам Тессе Виртью и Скотту Моиру. По сумме двух программ победу одержал канадский дуэт, французы взяли серебро.

В короткой программе на ОИ-2018 у Габриэлы Пападакис расстегнулось соревновательное платье.

ФОТО: MLADEN ANTONOV/AFP

«Вернувшись в олимпийскую деревню, я плакала часами. Во мне сидело то, что должно было выйти. Мой телефон продолжал звонить, вибрировать, пищать. Даже если я хотела ответить, я понимала, насколько это безумно. Я отложила его. Затем бродила по деревне. С изможденным взглядом, как зомби. И еще поплакала. Поговорила с несколькими друзьями и пошла спать.

Следующее утро было поистине новым днем. Это был день произвольного танца, и я действительно мысленно перестроилась. Будто как по волшебству прошла неделя.

Я действительно не помню, как мы катались. Мы плыли по течению, позволяя нашим телам вести нас.

И наши оценки, вау! Это были действительно большие баллы! 123,35 в произвольной – мировой рекорд. Я занялась математикой. Если бы Тесса и Скотт показали те же баллы, что и в командном турнире (118.10), мы бы победили. И я повторяла себе: «Это еще не конец! Это на самом деле вполне возможно!»

Я помню, что следила за каждым их элементом. И на каждом элементе мы хотели, чтобы они ошиблись, а они ни разу не ошиблись. Это было: «Черт, они не облажались на этом, дерьмо. Дерьмо. Дерьмо». В итоге они так и не совершили ошибку. Это была хорошая битва, в которой было место надежде. Мы не хотели, чтобы они ошибались, но думали о себе.

Когда я увидела результат, я сразу же его зафиксировала. Без всяких колебаний. Взрыв! Мы вторые. Американцы Шибутани были рядом, они взяли бронзу и были так счастливы! А мы были просто уничтожены.

Я помню, что мы затормозили. Все вышли. Снаружи кипела толпа народа, Шибутани, Тесса и Скотт. А мы застыли. Одни. И я подумала: «Я действительно не хочу выходить». Но у нас не было выбора. Начиналась церемония награждения, и мы должны были пойти туда», – рассказала Пападакис Radio Canada.

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