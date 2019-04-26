Габриэла Пападакис рассказала о кошмаре с олимпийским платьем

Во время проката у француженки расстегнулось платье, несмотря на это, дуэт продолжил выступление, но уступил канадцам Тессе Виртью и Скотту Моиру. По сумме двух программ победу одержал канадский дуэт, французы взяли серебро.

В короткой программе на ОИ-2018 у Габриэлы Пападакис расстегнулось соревновательное платье. ФОТО: MLADEN ANTONOV/AFP

«Вернувшись в олимпийскую деревню, я плакала часами. Во мне сидело то, что должно было выйти. Мой телефон продолжал звонить, вибрировать, пищать. Даже если я хотела ответить, я понимала, насколько это безумно. Я отложила его. Затем бродила по деревне. С изможденным взглядом, как зомби. И еще поплакала. Поговорила с несколькими друзьями и пошла спать.

Следующее утро было поистине новым днем. Это был день произвольного танца, и я действительно мысленно перестроилась. Будто как по волшебству прошла неделя.

Я действительно не помню, как мы катались. Мы плыли по течению, позволяя нашим телам вести нас.

И наши оценки, вау! Это были действительно большие баллы! 123,35 в произвольной – мировой рекорд. Я занялась математикой. Если бы Тесса и Скотт показали те же баллы, что и в командном турнире (118.10), мы бы победили. И я повторяла себе: «Это еще не конец! Это на самом деле вполне возможно!»

Я помню, что следила за каждым их элементом. И на каждом элементе мы хотели, чтобы они ошиблись, а они ни разу не ошиблись. Это было: «Черт, они не облажались на этом, дерьмо. Дерьмо. Дерьмо». В итоге они так и не совершили ошибку. Это была хорошая битва, в которой было место надежде. Мы не хотели, чтобы они ошибались, но думали о себе.

Когда я увидела результат, я сразу же его зафиксировала. Без всяких колебаний. Взрыв! Мы вторые. Американцы Шибутани были рядом, они взяли бронзу и были так счастливы! А мы были просто уничтожены.