Габриэла Пападакис рассказала о кошмаре с олимпийским платьем

Французская фигуристка Габриэла Пападакис, выступающая в танцевальном дуэте с Гийомом Сизероном, рассказала о своих чувствах после короткого танца на Олимпиаде-2018.
Во время проката у француженки расстегнулось платье, несмотря на это, дуэт продолжил выступление, но уступил канадцам Тессе Виртью и Скотту Моиру. По сумме двух программ победу одержал канадский дуэт, французы взяли серебро.
«Вернувшись в олимпийскую деревню, я плакала часами. Во мне сидело то, что должно было выйти. Мой телефон продолжал звонить, вибрировать, пищать. Даже если я хотела ответить, я понимала, насколько это безумно. Я отложила его. Затем бродила по деревне. С изможденным взглядом, как зомби. И еще поплакала. Поговорила с несколькими друзьями и пошла спать.
Следующее утро было поистине новым днем. Это был день произвольного танца, и я действительно мысленно перестроилась. Будто как по волшебству прошла неделя.
Я действительно не помню, как мы катались. Мы плыли по течению, позволяя нашим телам вести нас.
И наши оценки, вау! Это были действительно большие баллы! 123,35 в произвольной – мировой рекорд. Я занялась математикой. Если бы Тесса и Скотт показали те же баллы, что и в командном турнире (118.10), мы бы победили. И я повторяла себе: «Это еще не конец! Это на самом деле вполне возможно!»
Я помню, что следила за каждым их элементом. И на каждом элементе мы хотели, чтобы они ошиблись, а они ни разу не ошиблись. Это было: «Черт, они не облажались на этом, дерьмо. Дерьмо. Дерьмо». В итоге они так и не совершили ошибку. Это была хорошая битва, в которой было место надежде. Мы не хотели, чтобы они ошибались, но думали о себе.
Когда я увидела результат, я сразу же его зафиксировала. Без всяких колебаний. Взрыв! Мы вторые. Американцы Шибутани были рядом, они взяли бронзу и были так счастливы! А мы были просто уничтожены.
Я помню, что мы затормозили. Все вышли. Снаружи кипела толпа народа, Шибутани, Тесса и Скотт. А мы застыли. Одни. И я подумала: «Я действительно не хочу выходить». Но у нас не было выбора. Начиналась церемония награждения, и мы должны были пойти туда», – рассказала Пападакис Radio Canada.