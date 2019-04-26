В городских учреждениях Нарвы сократят сторожей и уборщиц, зарплаты специалистов заметно вырастут

Минус 62 ставки

В городских департаментах сейчас числится 247 ставок, с 1 июня их останется 220. Предварительно городские власти провели ревизию обязанностей каждого чиновника и специалиста департаментов, пересмотрели должностные обязанности многих из них.

Также с июня будут сокращены 36 ставок вахтеров, сторожей и уборщиц, работающих в школах, детсадах и других зданиях, принадлежащих городу. Чтобы обеспечить охрану и уборку городских зданий решено объявить тендеры и выбрать охранную фирму и фирму, оказывающую услуги по уборке. По словам мэра Алексея Евграфова, это позволит городскому бюджету сократить расходы на уборку и охрану зданий почти вдвое.

Как выяснилось на сессии городского собрания, Отдел культуры оказался единственным из всех городских департаментов, отказавшимся сокращать уборщиц.

Заведующая Отделом культуры Виктория Лутус пояснила, что в Нарве только Ваналиннаскую государственную школу убирает нанятая для этого фирма, и качеством уборки руководство школы недовольно.

“В наших детских учреждениях - школах и детских садах - нужно обеспечить качественную уборку”, - объяснила свое решение Виктория Лутус.

Таким образом, всего городские власти сократят 62 ставки - считая чиновников, работников департаментов, вахтеров, сторожей и уборщиц. Реальное количество сокращаемых работников должно быть больше, чем 62 человека, потому что часть из них работали не на на полную ставку.

О таком масштабном сокращении заранее известили Кассу по безработице. Всем сокращаемым выплатят положенные компенсации.

Бывший мэр критикует изменения

Тармо Таммисте, в недавнем прошлом мэр города, а теперь депутат городского собрания, заявил, что изменения в структуре управы готовились в секрете от депутатов, что недопустимо при таких серьезных вопросов.

Нынешний мэр Алексей Евграфов не согласился с этим, заявив, что подготовка изменений началась в управе еще при мэре Тармо Таммисте.

Таммисте призвал коллег голосовать против сокращений. Его беспокоит, что численность городских департаментов сокращается разом на 10%. А сокращение 62 низкооплачиваемых ставок он назвал странной заботой о горожанах.

Об этом же говорил оппозиционный депутат Юрий Рауд:

“Только что мы говорили про сокращения в Eesti Energia, а теперь увольняем нарвитян, заменяем их на технику”, - заметил он.

Ранее зампред горсобрания Лариса Оленина действительно обратилась к нарвских членам Рийгикогу Михаилу Стальнухину и Катри Райк от имени правящей фракции горсобрания с просьбой созвать специальное заседание парламента, чтобы обсудить угрозу сокращений, нависшую над энергетиками.

Тем не менее, сокращение в городских структурах правящая фракция Kodulinn Narva поддержала.

Зарплаты ценным специалистам резко повысятся

На сэкономленные средства городские власти решили с первого мая поднять зарплаты тем, кто остается на них работать. Чиновники, специалисты управы и работники подведомственных учреждений (ДК “Ругодив”, библиотеки, школы по интересам и т.д.) по уровню зарплаты сейчас делятся на 21 группу. Принимая человека на работу, повышая или понижая его в должности, руководитель учреждения устанавливает, к какой группе по зарплате будет относиться работник.

Алексей Евграфов сообщил, что в среднем зарплаты повышаются на 20%. По словам мэра, повышение необходимо, чтобы удержать на работе ценных специалистов и остановить утечку кадров из городских департаментов. Несколько специалистов уже уволились в последнее время, некоторые получили более выгодные предложения от фирм и готовы уйти из городских структур.

Анализ показывает, что в городский системе оплаты труда произойдут кардинальные изменения. В прошлые годы зарплаты пересматривали вместе с ростом минимальной зарплаты - повышали оклад наиболее низкооплачиваемых работников, из-за чего сейчас сразу семь групп работников получают одинаковую зарплату - минимальную. В то же время, зарплата специалистов и руководителей не менялась с 2017 года, да и тогда она выросла незначительно.

С 1 мая изменения в нижней части “зарплатной сетки” будут незначительными. Одинаковую минимальную зарплату теперь теперь будут получать рабочие не семи, а только четырех групп, у остальных оклад вырастет.

А вот зарплаты специалистов изменятся значительно, причем чем большую зарплату специалист получает сейчас, тем больше его зарплата возрастет. Самый большой рост будет у получающих сейчас 946 евро - в мае они получат сразу в два раза больше - 1906 евро (брутто). Зарплаты специалистов высшего звена и руководителей структурных подразделений возрастают в 1,5-2 раза.