Пт, 26.04.2019
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  • В Таллинне меняется расписание движения общественного транспорта

В Таллинне меняется расписание движения общественного транспорта

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Автобус. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Sille Annuk

С 1 мая меняется расписание движения автобусов на линиях 4, 12, 20, 20A, 25, 49 и 59. С ним можно ознакомиться здесь.

В рабочие дни на линию 4 добавляется автобус, что позволяет уплотнить график движения.

Дополнительные отправления предусмотрены по рабочим дням на линии 12.

Дополнительный автобус будет выходить в рабочие дни на линии 20 и 20A, что позволяет уплотнить график движения. Автобусы на линии 20А будут в ходу и по воскресеньям.

Дополнительные отправления предусмотрены на линии  49.

На линии 59 по рабочим дням добавляется автобус, что позволяет уплотнить график движения.

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