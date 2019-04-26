Беспрецедентно: разборка Galaxy Fold удалена с сайта iFixit по настоянию Samsun

Как заметили сами «разборщики», эти действия корейской компании только подтверждают их предварительные выводы о том, что смартфон обеспечивает недостаточную защиту от пыли и мусора, которые впоследствии и повреждают экран, пишет ixbt.com .

Вообще, iFixit занимается разборкой новинок потребительской электроники уже достаточно давно, и делает это исключительно в частном порядке. До сих пор производителей этой самой электроники не особо тревожили результаты исследований, а пользователи могли почерпнуть из них немало интересного. В iFixit отмечают, что не имеют перед Samsung никаких обязательств и поэтому могли бы оставить материал в свободном доступе, даже несмотря на то, что аппарат им достался от некого партнера, а не был, как обычно, куплен. Но все-таки статья удалена, как они заявляют, из уважения к партнеру.