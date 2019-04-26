Картина дня: отчаявшийся серопаспортник, европейский автохлам в Эстонии и недочеты в системе родительской зарплаты

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями пятницы.
Отчаявшийся серопаспортник: как в моей ситуации можно получить гражданство Эстонии?
Вячеслав Т. (47) никогда не сидел в тюрьме, хотя назвать законопослушным его прежний образ жизни нельзя: он трижды судим в уголовном порядке за умышленные преступления, а в период с 2002 по 2017 год совершил 16 проступков. Два года назад он, обладатель серого паспорта, ходатайствовал о получении гражданства ЭР в порядке натурализации, но так и не получил ни отрицательного, ни положительного ответа. Читайте далее...
Европейский автохлам стекается в Эстонию
Эстония превратилась в помойку европейского авторынка – слишком часто к нам попадают старые загнанные машины со скрученными счетчиками, которые портят наш рынок и загрязняют окружающую среду, пожаловался Postimees руководитель Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлат. Читайте далее...
Что не так с системой родительской зарплаты? Отец троих детей оказался должен почти 1500 евро
«Наша семья по вине некомпетентных людей и каких-то сомнительных махинаций оказалась на грани бедности и нервного срыва», — так начали свой рассказ Иван и Анастасия Серебровы. Они в один момент лишились части родительской зарплаты и оказались должны Департаменту социального страхования почти 1500 евро. Читайте далее...
На территории таллиннской больницы найдены человеческие останки
Во время установки труб во дворе Ида-Таллиннской центральной больницы было обнаружено большое количество могил 18 века. Читайте далее...
Каков вопрос – таков ответ: запутанную историю о квартирном товариществе комментирует юрист
Наши дорогие читатели подчас бывают уверены, что редакция может помочь им абсолютно во всем. Вот на днях спросили, где купить кроликов и овечек для разведения на мясо... Этим вопросом, обещаем, мы тоже займемся. Но теперь о большом письме, вернее, даже о двух письмах читателя, который слезно просил помочь разобраться в ситуации, сложившейся в двухэтажном доме в центре Таллинна, где он проживает. Публикуем письма с небольшими сокращениями и после некоторой редакторской правки.
Смотрите, как будет выглядеть новый променад в Ласнамяэ
Со вторника, 30 апреля, начнется строительство Паэского променада. Читайте далее...
В Швеции, Дании и Норвегии из-за забастовки пилотов отменили более 600 авиарейсов
Более 600 прибывающих и отбывающих авиарейсов отменили в Швеции, Дании и Норвегии в связи с забастовкой пилотов авиакомпании Scandinavian Airlines System (SAS), сообщает в пятницу шведский интернет-портал The Local. Читайте далее...
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Актрисы не стало в возрасте 91 года. О смерти Быстрицкой сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Малого театра, пишет Лайф. Читайте далее...
Дмитрий Быков считает причиной своей госпитализации отравление
Российский писатель и журналист Дмитрий Быков уверен, что причиной его госпитализации стало отравление. Об этом он рассказал в передаче "Один", прозвучавшей в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в ночь на пятницу, 26 апреля. Читайте далее...
Танель Кийк: внеочередное повышение пенсий включено в коалиционный договор только в виде цели
Данное Центристской партией в предвыборный период обещание провести внеочередное повышение пенсий не имеет под собой конкретной суммы и даты и включено в коалиционный договор только в виде цели, которую правительство рассчитывает реализовать в следующие четыре года. Читайте далее...
Госсуд вернул уголовное дело Рейна Килька на повторное рассмотрение
Государственный суд в пятницу, 26 апреля, удовлетворил кассационную жалобу Лыунаской окружной прокуратуры, требовавшей отменить оправдательный приговор в отношении обвиняемых в причинении банкротства фирмы Pere предпринимателей во главе с Рейном Кильком. Читайте далее...
Свен Сестер – отказ от второй ступени будет выгодным для всех; Рон Лувищук – снятые деньги будут потрачены впустую
Одно из главных обещаний новой коалиции - реформа второй пенсионной ступени. Какова основная цель и цена предвыборного обещания Isamaa? Читайте далее...
Зверство в Хельсинки: наркотики привели к кровавой расправе над эстонцем
В суде Хельсинки в убийстве обвиняют трех мужчин, которые прошлым Рождеством в районе Якомяки избили эстонца, а затем нанесли ему ножевые раны. Зверство со стороны обвиняемых, которые друг другу являются братьями, закончилось смертью потерпевшего. Читайте далее...
Эвелин Ильвес пришла в политику, чтобы остаться
И хотя у баллотирующейся в Европарламент первым номером по спискам зеленых Эвелин Ильвес есть про запас несколько планов, она в любом случае собираться найти своего избирателя. В передаче «Otse Postimehes» о новом правительстве она сказала, что в случае новых министров нужно исходить из предпочтения, что они хотят сделать свою работу хорошо, однако выразила и обеспокоенность тем, что мы позиционируем себя как коричневая страна Восточной Европы. Читайте далее...
Пьяный водитель заставил суд пойти на крайние меры
В четверг Тартуский уездный суд признал двух человек виновными в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и конфисковал у обоих фургоны Ford Transit и Opel Vivaro. Одному из нарушителей – 48-летнему Рихо, который ранее не наказывался в уголовном порядке, назначили шоковое заключение на неделю. А 48-летний Маргус, и ранее попадавшийся на нетрезвом вождении, отправится за решетку почти на три с половиной года. Читайте далее...
Уехал в неизвестном направлении: полиция разыскивает 60-летнего мужчину
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 60-летнего Ханса, который вчера ушел из своего дома в Пыльвамаа и пропал. Читайте далее...
Ааб обещает продолжить сокращать штат чиновников
Будущий министр регионального управления Яак Ааб намерен продолжить государственную реформу, что означает уменьшение числа чиновников, централизацию опорных услуг и распределение руководящих постов по разным уездам. Читайте далее...
На этом эстонском пляже самая теплая вода, местные жители уже открыли купальный сезон
По данным Службы погоды, самая теплая морская вода сегодня в Хяэдемеэсте, где термометр около 15.00 показал температуру воды в 15,4 градуса. Читайте далее...
Россиянка без гроша или немецкая наследница: Анна Сорокина признана виновной в мошенничестве в США
В Нью-Йорке завершился процесс по делу 28-летней Анны Сорокиной, известной в последние годы под фамилией Делви и выдававшей себя за немецкую наследницу с состоянием в 60 млн евро. Она признана виновной по большинству пунктов. Читайте далее...
Галерея: в волости Вильянди сгорел дотла жилой дом
В волости Вильянди, в деревне Ойу, горит деревянный дом, по первоначальной информации, пожар начался на кухне. Читайте далее...
Мария Бутина получила в США 1,5 года тюрьмы. Половину срока она уже отсидела
Россиянка Мария Бутина получила 18 месяцев тюрьмы по приговору американского суда - именно на таком сроке настаивали прокуроры. Бутину обвинили в сговоре в интересах российских властей. Суть претензий к Бутиной в том, что она пыталась создать неформальный канал связи американских политиков с Москвой для продвижения интересов России. У нее были амбициозные планы, но удалось лишь познакомиться с несколькими политиками в США и попасть на пару закрытых мероприятий. Читайте далее...
Министерство обороны ходатайствует о новом запрете на пребывание в Айдуском ветропарке
Департамент по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA) сделал предписание фирме Eleon Green OÜ, принадлежащей братьям Олегу и Андресу Сынаялгам, в котором потребовал документы на строительство ветряков в ветряном парке Айду. Читайте далее...
Эстонские врачи хотят оставить за собой право делать уколы красоты
Тартуский университет и ряд частных профессиональных медицинских ассоциаций отправили в феврале Министерству социальных дел и Департаменту здоровья обращение, в котором говорилось о том, что право делать уколы красоты должно быть только у врачей, поскольку эта деятельность предполагает наличие основательных знаний. В апреле министерство ответило, что для изменения существующей практики необходима дополнительная информация, и в качестве решения можно рассмотреть составление профессионального стандарта. Читайте далее...
Критиковавший EKRE журналист лишился работы
По данным Postimees, Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) прекратила трудовые отношения с ведущим передачи Olukorrast riigis на «Радио 2» Ахто Лобьякасом за его критические высказывания в адрес EKRE. Читайте далее...
Галерея: смотрите, как в театре «Эстония» отмечают столетие Рийгикогу
Сегодня в театре «Эстония» в честь столетия Рийгикогу прошел концерт Eestimaa hääled. Читайте далее...