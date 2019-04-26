Картина дня: отчаявшийся серопаспортник, европейский автохлам в Эстонии и недочеты в системе родительской зарплаты

Танель Кийк: внеочередное повышение пенсий включено в коалиционный договор только в виде цели

Данное Центристской партией в предвыборный период обещание провести внеочередное повышение пенсий не имеет под собой конкретной суммы и даты и включено в коалиционный договор только в виде цели, которую правительство рассчитывает реализовать в следующие четыре года. Читайте далее...

Госсуд вернул уголовное дело Рейна Килька на повторное рассмотрение

Государственный суд в пятницу, 26 апреля, удовлетворил кассационную жалобу Лыунаской окружной прокуратуры, требовавшей отменить оправдательный приговор в отношении обвиняемых в причинении банкротства фирмы Pere предпринимателей во главе с Рейном Кильком. Читайте далее...

Свен Сестер – отказ от второй ступени будет выгодным для всех; Рон Лувищук – снятые деньги будут потрачены впустую

Одно из главных обещаний новой коалиции - реформа второй пенсионной ступени. Какова основная цель и цена предвыборного обещания Isamaa? Читайте далее...

Зверство в Хельсинки: наркотики привели к кровавой расправе над эстонцем

В суде Хельсинки в убийстве обвиняют трех мужчин, которые прошлым Рождеством в районе Якомяки избили эстонца, а затем нанесли ему ножевые раны. Зверство со стороны обвиняемых, которые друг другу являются братьями, закончилось смертью потерпевшего. Читайте далее...

Эвелин Ильвес пришла в политику, чтобы остаться

И хотя у баллотирующейся в Европарламент первым номером по спискам зеленых Эвелин Ильвес есть про запас несколько планов, она в любом случае собираться найти своего избирателя. В передаче «Otse Postimehes» о новом правительстве она сказала, что в случае новых министров нужно исходить из предпочтения, что они хотят сделать свою работу хорошо, однако выразила и обеспокоенность тем, что мы позиционируем себя как коричневая страна Восточной Европы. Читайте далее...

Пьяный водитель заставил суд пойти на крайние меры

В четверг Тартуский уездный суд признал двух человек виновными в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и конфисковал у обоих фургоны Ford Transit и Opel Vivaro. Одному из нарушителей – 48-летнему Рихо, который ранее не наказывался в уголовном порядке, назначили шоковое заключение на неделю. А 48-летний Маргус, и ранее попадавшийся на нетрезвом вождении, отправится за решетку почти на три с половиной года. Читайте далее...

Уехал в неизвестном направлении: полиция разыскивает 60-летнего мужчину

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 60-летнего Ханса, который вчера ушел из своего дома в Пыльвамаа и пропал. Читайте далее...

Ааб обещает продолжить сокращать штат чиновников

Будущий министр регионального управления Яак Ааб намерен продолжить государственную реформу, что означает уменьшение числа чиновников, централизацию опорных услуг и распределение руководящих постов по разным уездам. Читайте далее...

На этом эстонском пляже самая теплая вода, местные жители уже открыли купальный сезон