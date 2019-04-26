Картина дня: отчаявшийся серопаспортник и стекающийся в Эстонию автохлам

Отчаявшийся серопаспортник: как в моей ситуации можно получить гражданство Эстонии?

Вячеслав Т. (47) никогда не сидел в тюрьме, хотя назвать законопослушным его прежний образ жизни нельзя: он трижды судим в уголовном порядке за умышленные преступления, а в период с 2002 по 2017 год совершил 16 проступков. Два года назад он, обладатель серого паспорта, ходатайствовал о получении гражданства ЭР в порядке натурализации, но так и не получил ни отрицательного, ни положительного ответа. Читайте далее...

Европейский автохлам стекается в Эстонию

Эстония превратилась в помойку европейского авторынка – слишком часто к нам попадают старые загнанные машины со скрученными счетчиками, которые портят наш рынок и загрязняют окружающую среду, пожаловался Postimees руководитель Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлат. Читайте далее...

На территории таллиннской больницы найдены человеческие останки

Во время установки труб во дворе Ида-Таллиннской центральной больницы было обнаружено большое количество могил 18 века. Читайте далее...

Каков вопрос – таков ответ: запутанную историю о квартирном товариществе комментирует юрист

Наши дорогие читатели подчас бывают уверены, что редакция может помочь им абсолютно во всем. Вот на днях спросили, где купить кроликов и овечек для разведения на мясо... Этим вопросом, обещаем, мы тоже займемся. Но теперь о большом письме, вернее, даже о двух письмах читателя, который слезно просил помочь разобраться в ситуации, сложившейся в двухэтажном доме в центре Таллинна, где он проживает. Публикуем письма с небольшими сокращениями и после некоторой редакторской правки.

Смотрите, как будет выглядеть новый променад в Ласнамяэ

Со вторника, 30 апреля, начнется строительство Паэского променада. Читайте далее...

В Швеции, Дании и Норвегии из-за забастовки пилотов отменили более 600 авиарейсов

Более 600 прибывающих и отбывающих авиарейсов отменили в Швеции, Дании и Норвегии в связи с забастовкой пилотов авиакомпании Scandinavian Airlines System (SAS), сообщает в пятницу шведский интернет-портал The Local. Читайте далее...

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Актрисы не стало в возрасте 91 года. О смерти Быстрицкой сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Малого театра, пишет Лайф. Читайте далее...

Дмитрий Быков считает причиной своей госпитализации отравление

Российский писатель и журналист Дмитрий Быков уверен, что причиной его госпитализации стало отравление. Об этом он рассказал в передаче "Один", прозвучавшей в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в ночь на пятницу, 26 апреля. Читайте далее...

Танель Кийк: внеочередное повышение пенсий включено в коалиционный договор только в виде цели

Данное Центристской партией в предвыборный период обещание провести внеочередное повышение пенсий не имеет под собой конкретной суммы и даты и включено в коалиционный договор только в виде цели, которую правительство рассчитывает реализовать в следующие четыре года. Читайте далее...

Госсуд вернул уголовное дело Рейна Килька на повторное рассмотрение