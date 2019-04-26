Зверство в Хельсинки: наркотики привели к кровавой расправе над эстонцем

В суде Хельсинки в убийстве обвиняют трех мужчин, которые прошлым Рождеством в районе Якомяки избили эстонца, а затем нанесли ему ножевые раны. Зверство со стороны обвиняемых, которые друг другу являются братьями, закончилось смертью потерпевшего.
Об исчезновении эстонца в полицию сообщили 29 декабря. Жертва, 51-летний мужчина, пропал в Рождество после похода в ресторан.
По утверждению прокурора, ссора, приведшая к жестокой расправе, началась из-за наркотиков. Один подозреваемый утверждал, что жертву надо избить, так как из квартиры пропали наркотические вещества, передает MTV Uutiset.
Как заявил прокурор, эстонца завели в ванную и избили. Затем один из обвиняемых схватил охотничий нож длиной 30 см и нанес им потерпевшему раны в области головы и горла.
После этого тело эстонца завернули в занавеску, имевшуюся в ванной комнате, и простыни, а позже вывезли на машине, чтобы где-нибудь бросить. Один из обвиняемых показал полиции местонахождение трупа.
Помимо убийства, лидера этого преступного дуэта обвиняют в крупном наркопреступлении. Согласно обвинению, у него хранились 1,7 кг конопли, несколько граммов амфетамина, кокаина, метамфетамина и экстази, а также более ста успокоительных, которые входят в список наркотических веществ.