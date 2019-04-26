Зверство в Хельсинки: наркотики привели к кровавой расправе над эстонцем

Об исчезновении эстонца в полицию сообщили 29 декабря. Жертва, 51-летний мужчина, пропал в Рождество после похода в ресторан.

По утверждению прокурора, ссора, приведшая к жестокой расправе, началась из-за наркотиков. Один подозреваемый утверждал, что жертву надо избить, так как из квартиры пропали наркотические вещества, передает MTV Uutiset.

Как заявил прокурор, эстонца завели в ванную и избили. Затем один из обвиняемых схватил охотничий нож длиной 30 см и нанес им потерпевшему раны в области головы и горла.

После этого тело эстонца завернули в занавеску, имевшуюся в ванной комнате, и простыни, а позже вывезли на машине, чтобы где-нибудь бросить. Один из обвиняемых показал полиции местонахождение трупа.