Рыйвас: партию «Отечество» в правительстве держит страх

Бывший премьер-министр и кандидат на выборах в Европарламент от Партии реформ Таави Рыйвас считает, что если мотивом участия в тройственном союзе для Центристской партии является пост премьер-министра, а у EKRE просто нет иной математической возможности, то партию «Отечество» в этой коалиции удерживает страх потерять своих сторонников, передает Rus.ERR.
«Отечество» удерживает страх, потому что если EKRE будет в коалиции, а они в оппозиции, то EKRE еще больше перетянет на себя их популярность», – заявил Рыйвас в четверг в интервью Радио 2.
По его мнению, позвавший EKRE в коалицию лидер центристов Юри Ратас пошел на необоснованно большой риск.
Тот факт, что Партия реформ осталась в оппозиции, Рыйвас отказался называть провалом. «То правительство, которое сейчас сколотили, четыре года точно не продержится, так как единственным связующим звеном у них является разделение постов», – добавил Рыйвас.