Пт, 26.04.2019
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Рыйвас: партию «Отечество» в правительстве держит страх

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Таави Рыйвас.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Бывший премьер-министр и кандидат на выборах в Европарламент от Партии реформ Таави Рыйвас считает, что если мотивом участия в тройственном союзе для Центристской партии является пост премьер-министра, а у EKRE просто нет иной математической возможности, то партию «Отечество» в этой коалиции удерживает страх потерять своих сторонников, передает Rus.ERR.

«Отечество» удерживает страх, потому что если EKRE будет в коалиции, а они в оппозиции, то EKRE еще больше перетянет на себя их популярность», – заявил Рыйвас в четверг в интервью Радио 2.

По его мнению, позвавший EKRE в коалицию лидер центристов Юри Ратас пошел на необоснованно большой риск.

Тот факт, что Партия реформ осталась в оппозиции, Рыйвас отказался называть провалом. «То правительство, которое сейчас сколотили, четыре года точно не продержится, так как единственным связующим звеном у них является разделение постов», – добавил Рыйвас.

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