Рыйвас: партию «Отечество» в правительстве держит страх

Бывший премьер-министр и кандидат на выборах в Европарламент от Партии реформ Таави Рыйвас считает, что если мотивом участия в тройственном союзе для Центристской партии является пост премьер-министра, а у EKRE просто нет иной математической возможности, то партию «Отечество» в этой коалиции удерживает страх потерять своих сторонников, передает Rus.ERR.