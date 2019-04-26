Пт, 26.04.2019
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Эстонские керлингисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира

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Marie Turmann ja Harri Lill.

ФОТО: Facebook/Curling Eestis

В Норвегии проходит чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар. В поединке 1/8 финала команда Эстонии в составе Марие Турманн и Харри Лилля обыграла 8:3 команду Шотландии.

Эстония и Шотландия встречались на предварительном этапе, тогда победа осталась также за Марие Турманн и Харри Лиллем, 8:6. В сегодняшней встрече наша пара быстро повела 4:0, дальнейшем спокойно удерживая свое преимущество.

В 1/4 финала сегодна вечером наши спортсмены встретятся с командой США, победившей Англию 7:4. В 1/4 финала также пробились Швеция, Чехия, Австралия, Япония и Канада.

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