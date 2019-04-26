Эстонские керлингисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира

В Норвегии проходит чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар. В поединке 1/8 финала команда Эстонии в составе Марие Турманн и Харри Лилля обыграла 8:3 команду Шотландии.
Эстония и Шотландия встречались на предварительном этапе, тогда победа осталась также за Марие Турманн и Харри Лиллем, 8:6. В сегодняшней встрече наша пара быстро повела 4:0, дальнейшем спокойно удерживая свое преимущество.
В 1/4 финала сегодна вечером наши спортсмены встретятся с командой США, победившей Англию 7:4. В 1/4 финала также пробились Швеция, Чехия, Австралия, Япония и Канада.