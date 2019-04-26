Эвелин Ильвес пришла в политику, чтобы остаться

- Ваши шансы быть избранной в Европарламент – средненькие, почему баллотируетесь?

- Это следующий шаг по выбранному мною пути. Я всю свою взрослую жизнь занималась проблемами питания и здоровья, как минимум 20 лет активно сообщая об этом. Возможность человека сделать осознанный выбор зависит от двух вещей: знаний и регуляций. Я почувствовала, что должна пойти в сферу ограничений, а ограничения, связанные с питанием и здоровьем находятся в компетенции Европейского парламента.

- В передаче Михкеля Рауда вы сказали, что готовы возглавить Партию зеленых. Нынешний лидер Зюлейха Измаилова говорила, что у партии могло бы быть два руководителя – одним могла бы быть женщина, а вторым – мужчина, и поскольку сама она, насколько известно, не планирует уходить, то вы словно не вписываетесь в эту схему. Что будет происходить на общем собрании зеленых?

- Прежде всего, обсуждение. Полномочия правления зеленых еще не закончились, и общее собрание не обязано выбирать новое правление. Идея двух лидеров пришла из Европы, во многих европейских странах у зеленых два руководителя – мужчина и женщина. В Эстонии это кажется несколько странным, но это не означает, что это нельзя обсудить.

- Вы готовы стать одной из двух?

- Я была бы готова стать и одной из двух.

- Но лучше одной из одного?

- Это лучше, да. В странах, где есть два руководителя, очень много проблем, особенно коммуникационных. Журналистам часто сложно решить, к кому из двоих обратиться с вопросом. Это предполагает четкое распределение ответственности.

- Устав эстонских зеленых позволяет наличие двух лидеров?

- Зеленые недавно изменили свой устав. Я предполагаю, что он позволяет им – нам, я уже десять дней, как член партии (в Коммерческом регистре с 11 апреля – В.К.) – это сделать.

- В том, что выберут нового руководителя, уверенности нет?

- Уверенности нет.

- Почему рейтинг зеленых такой низкий?

- Зеленые – молоды и немногочисленны, коммуникация – не самая сильная их сторона. Сил было мало, а посыл был слабым.

- Что вы, будучи лидером партии, могли бы предпринять, чтобы поднять рейтинг?

- Прежде всего, нужно поработать с членами партии, чтобы они снова активизировались. Тогда четко обдумать, какими делами зеленые занимаются, и начать формировать посылы. Политика окружающей среды – очень северная тема, это сфера, которой руководят наши соседи – Северные страны.

- В Эстонии же зеленые темы тоже популярны и некоторые заинтересованные группы очень активны, но зеленые не смогли стать их предводителями.

- Не стали, да. Коммуникация была слабой, они не были мастерами слова. Мне кажется, что 90 процентов жителей Эстонии – зеленые.

- Это оценка или результат какого-то исследования?