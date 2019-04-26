Пьяный водитель заставил суд пойти на крайние меры

Вечером 23 апреля оба водителя были за рулем своих фургонов в состоянии алкогольного опьянения. Одного полиция остановила в Эльва, второго задержали в Тарту. Задержанный в Эльва мужчина и ранее в этом году попадался на вождении с уголовно наказуемой степенью алкогольного опьянения, однако тогда его не стали наказывать. Теперь суд назначил ему испытательный срок в полтора года, в течение которого ему нельзя употреблять алкоголь, также он должен зарегистрироваться в программе «Более трезвая и здоровая Эстония» и участвовать в социальной программе. Кроме того, суд на шесть месяцев лишил его права водить автомобиль. Выполнение обязательств во время испытательного срока будет контролировать сотрудник службы криминального надзора, в случае нарушения обязательств мужчину ждет реальное заключение сроком почти в девять месяцев.

Другой задержанный - Маргус - ранее дважды наказывался в уголовном порядке. В связи с предыдущим пьяным вождением суд назначил ему испытательный срок до следующего лета. Таким образом, Маргус совершил новое преступление во время испытательного срока, и к его нынешнему тюремному заключению добавили предыдущее наказание.

Помощник лыунаского окружного прокурора Юри Виссак подчеркивает: суд, как правило, конфискует машины водителей, которые неоднократно попадались пьяными за рулем. «Пьяные водители-рецидивисты должны отдавать себе отчет, что могут легко остаться без своих транспортных средств. Суд также неоднократно конфисковывал автомобили, принадлежащие супругам, родителям, детям или друзьям нарушителя, если они легкомысленно доверили автомобиль нетрезвому человеку. Нужно учитывать и то, что пьяные водители-рецидивисты какое-то реальное время реально проводят в тюрьме. Поэтому крайне глупо садиться за руль в нетрезвом состоянии, потому что наказание требует расходов и для повторных нарушителей очень строгое», - сказал Виссак.