Для людей с деменцией адаптируют сотни мест в домах призрения

«Безопасная и благоприятная среда для людей с деменцией поддерживает как нуждающегося в помощи человека, так и работника дома призрения. Для оказания качественной помощи также важна компетентность специалистов. Если среда соответствует потребностям и особенностям людей с деменцией, то и работнику дома призрения будет легче им предложить помощь и качественную услугу. В прошлом году начал работу центр компетенции по деменции, цель которого – улучшить знания людей и местных самоуправлений о деменции. Благодаря таким домам призрения помощь будет более доступной и качественной», – сказала министр социальной защиты Кайа Ива.

Цель выплаты пособий – улучшить защищенность людей с деменцией, сделать помощь более доступной, а также обеспечить их вспомогательными устройствами. Государство выделит пособия на проектирование, строительство, на внутреннюю и ландшафтную архитектуру, строительные материалы и работу, а также на стационарную мебель и на оборудование необходимыми вспомогательными средствами. Размер пособия составляет 85% от общей стоимости проекта.

В марте завершился тур подачи ходатайств на адаптацию мест для людей с деменцией. На адаптацию мест поступило 38 ходатайств из которых 26 получат финансирование. Всего на адаптацию мест и создание новых ходатайствовали 2,2 миллион евро.