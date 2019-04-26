Уехал в неизвестном направлении: полиция разыскивает 60-летнего мужчину

Сегодня, 26 апреля, полиция получила сообщение об исчезновении проживающего в деревне Партси в Пыльвамаа мужчины. Он уехал на велосипеде, не попрощавшись с близкими и оставив дома мобильный телефон. К настоящему моменту неизвестно, куда он мог направиться. По словам родственником, у мужчины все в порядке со здоровьем, но в незнакомых местах он может растеряться и попасть в опасность.

Обычно Ханс находился на пределах родной деревни, иногда ездил в магазин в Пыльва. Все эти районы были неоднократно прочесаны, но изображенного на фотографии мужчины там не оказалось. Также были проверены прибрежная зона деревни Партси и местная больница. Полиция проверяет и другие районы вблизи места жительства пропавшего и собирает дополнительную информацию, которая помогла бы выйти на его след.

Приметы Ханса: рост 175 см, седые короткие волосы, также он носит очки. Он был одет в спортивную куртку, темные брюки и темные низкие резиновые сапоги. Из дома он уехал на черном велосипеде.