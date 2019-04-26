Ааб обещает продолжить сокращать штат чиновников

Будущий министр регионального управления Яак Ааб намерен продолжить государственную реформу, что означает уменьшение числа чиновников, централизацию опорных услуг и распределение руководящих постов по разным уездам.
Отвечая на вопрос, какие еще посты можно перевести из Таллинна в другие регионы, Ааб ответил, что не намерен пугать чиновников ведомств, но продолжить реформу он все же планирует, передает Rus.ERR.
«В одиночку министр государственного управления это сделать не сможет. Эти ведомства ведь распределены между министерствами, такое решение следует принять сообща. Я готов подготовить это решение и обсудить его с членами коалиции, - поведал Ааб, добавив, что сейчас есть план составить список ведомств и мест, в которых они могли бы находиться, и напомнив, что за три года из запланированных тысячи постов в регионы было переведено свыше 800 рабочих мест.