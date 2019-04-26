Ааб обещает продолжить сокращать штат чиновников

Отвечая на вопрос, какие еще посты можно перевести из Таллинна в другие регионы, Ааб ответил, что не намерен пугать чиновников ведомств, но продолжить реформу он все же планирует, передает Rus.ERR .

«В одиночку министр государственного управления это сделать не сможет. Эти ведомства ведь распределены между министерствами, такое решение следует принять сообща. Я готов подготовить это решение и обсудить его с членами коалиции, - поведал Ааб, добавив, что сейчас есть план составить список ведомств и мест, в которых они могли бы находиться, и напомнив, что за три года из запланированных тысячи постов в регионы было переведено свыше 800 рабочих мест.