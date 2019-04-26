Завтра в Таллинн прибывают первые круизные туристы

Судно MSC Poesia под флагом Панамы прибудет в Таллинн в 9 часов утра и покинет столицу в 16 часов.

В нынешнем сезоне круизных рейсов в Таллинне ожидается 339 посещений круизными судами, которые доставят в общей сложности почти 600 000 интуристов. Сезон откроется 27 апреля, а последнее в этом году круизное судно посетит Эстонию 19 октября.

Самым насыщенным на события днем в предстоящем сезоне обещает стать 11 июля, когда в Таллинн прибудут сразу шесть круизных судов, которые доставят в Эстонию в общей сложности 8000 круизных туристов.