Завтра в Таллинн прибывают первые круизные туристы

В субботу открывается сезон круизных судов, ежегодно доставляющих в порты Эстонии сотни тысяч туристов со всего света. 27 апреля в Таллиннском порту Ванасадам ошвартуется первое судно, на борту которого прибудут на один день до 2600 круизных туристов.
Судно MSC Poesia под флагом Панамы прибудет в Таллинн в 9 часов утра и покинет столицу в 16 часов.
В нынешнем сезоне круизных рейсов в Таллинне ожидается 339 посещений круизными судами, которые доставят в общей сложности почти 600 000 интуристов. Сезон откроется 27 апреля, а последнее в этом году круизное судно посетит Эстонию 19 октября.
Самым насыщенным на события днем в предстоящем сезоне обещает стать 11 июля, когда в Таллинн прибудут сразу шесть круизных судов, которые доставят в Эстонию в общей сложности 8000 круизных туристов.
В прошлом году в Таллинне круизные суда посещали Таллинн в общей сложности 338 раз, доставившие в столицы рекордное количество интуристов — 635 000 человек.