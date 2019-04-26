Пт, 26.04.2019
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Завтра в Таллинн прибывают первые круизные туристы

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Круизный лайнер MSC. Иллюстративное фото.

ФОТО: BERTRAND LANGLOIS/AFP

В субботу открывается сезон круизных судов, ежегодно доставляющих в порты Эстонии сотни тысяч туристов со всего света. 27 апреля в Таллиннском порту Ванасадам ошвартуется первое судно, на борту которого прибудут на один день до 2600 круизных туристов.

Судно MSC Poesia под флагом Панамы прибудет в Таллинн в 9 часов утра и покинет столицу в 16 часов.

В нынешнем сезоне круизных рейсов в Таллинне ожидается 339 посещений круизными судами, которые доставят в общей сложности почти 600 000 интуристов. Сезон откроется 27 апреля, а последнее в этом году круизное судно посетит Эстонию 19 октября.

Самым насыщенным на события днем в предстоящем сезоне обещает стать 11 июля, когда в Таллинн прибудут сразу шесть круизных судов, которые доставят в Эстонию в общей сложности 8000 круизных туристов.

В прошлом году в Таллинне круизные суда посещали Таллинн в общей сложности 338 раз, доставившие в столицы рекордное количество интуристов — 635 000 человек.

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