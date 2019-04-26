Оправдательный приговор по делу Tartu Mill о налоговом преступлении вступил в силу

Решение окружного суда оправдать предприятие AS Tartu Mill, а также топ-менеджеров Леонида Дулуба и Прийта Саара по делу о налоговом преступлении останется в силе, поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу госпрокурора Марека Вахинга, не согласного с оправдательным приговором.
Тартуский окружной суд в феврале 2019 года оставил без изменений решение уездного Тартуского суда, оправдавшего предприятие AS Tartu Mill, а также Леонида Дулуба и Прийта Саара, обвинявшихся в налоговом преступлении.
Окружной суд также аннулировал решение уездного суда в той части, в соответствии с которой Дулуб и Саар были признаны виновными в принадлежности к преступной группировке. Суд второй ступени оправдал обоих обвиняемых и по этому обвинению — об этом BNS ранее сообщила пресс-секретарь суда Криста Тамм.
Тартуский уездный суд в марте 2018 года оправдал предприятие Tartu Mill как юридическое лицо и его бывшего менеджера по закупкам Леонида Дулуба, а также Прийта Саара по делу об уклонении от налогов, но признал бывших работников фирмы виновными в принадлежности к организованной преступной группировке.
По словам члена правления предприятия Ууно Лаузинга, уже ранее осужденные в рамках договорного судебного процесса члены ОПГ сплетали сделки, которые нанесли ущерб не только государству, но и самому предприятию Tartu Mill.
Как отметил другой член правления Tartu Mill Иво Раудъярв, важно, что суд нашел подтверждение тому, что само предприятие Tartu Mill как юридическое лицо не было связано с налоговым мошенничеством. Он добавил, что Tartu Mill, Дулуб и Саар были оправданы по делу о налоговом мошенничестве, в то же время, суд признал в прошлом году бывшего менеждера Tartu Mill Дулуба и Саара виновными в принадлежности к ОПГ.
Оценивая имеющиеся доказательства, суд не выявил, что Дулуб на посту менеджера по закупкам и руководящего работника Tartu Mill действовал с целью снижения налоговой обязанности предприятия и в интересах Tartu Mill.
На начавшемся в сентябре 2017 года Дулуб, Саар и Tartu Mill не признали себя виновными.
Как выяснил окружной суд, поскольку Дулуб действовал не с целью снизить налоговые обязанности работодателя, а из соображений личной выгоды, в его действиях не было состава налогового преступления. Прокуратура не предъявила Дулубу обвинение во взятке или подкупе.
Оправдание Дулуба в налоговом преступлении послужило основанием для оправдания также и предприятия Tartu Mill, и Саара.
Окружной суд не вынес окончательную оценку тому, были ли представленные в декларации об обороте Tartu Mill данные ложными и должно ли предприятие Tartu Mill возместить недополученные государством налоговые поступления. Спор по этой теме продолжится в рамках административного делопроизводства.
Окружной суд также разъяснил, каковы на сегодняшний день признаки принадлежности к организованной преступной группировке.
В частности, у нее должны быть в наличии некий общий интерес и цель, которые превышают факт совершения конкретных отдельных преступных деяний.
Преступная группировка одним своим существованием должна представлять заметную угрозу общественной безопасности. Для достижения своих целей она должна применять насилие или меры устрашения, подкупать государственных чиновников, пытаться влиять на политиков, СМИ, государственное управление или экономику, пытаться захватить ключевые позиции на внутреннем рынке или в уголовной среде.
В ходе данного уголовного дела Дулуба и Саара обвиняли в принадлежности к объединенной преступной группировке, посредничавшей в перепродаже зерна и занимавшейся уклонением от НСО. Окружной суд пришел к выводу, что объединение, к которому, как предполагается, принадлежали Дулуб и Саар, преступной группировкой не являлось.
По оценке суда, сотрудничество Дулуба и Саара не носило преступного характера, у их предполагаемого объединения не было правил или кодекса поведения, оно не имело четкой структуры и иерархии.
Нет данных о том, что свои действия они совершали с мыслью о том, что они входят в ОПГ и совершают свои поступки, следуя неким целям этой предполагаемой группировки.
Упомянутые в обвинении люди были очень слабо связаны между собой и не представляли объединение, у которого могла быть самостоятельная воля.
Окружной суд также пришел к выводу, что даже если было можно предположить существование ОПГ, Дулуба членом такой группировки считать было бы нельзя, скорее партнером по сотрудничеству.
Состоящая из троих судей окружного суда коллегия обратила также внимание на то, что в составленном прокуратурой обвинении имеются существенные недостатки и что оно не в полной мере соответствует требованиям ясности и четкости.
Решение окружного суда могло быть оспорено в Государственном суде в течение 30 дней, что и предпринял госпрокурор Марек Вахинг, однако Госсуд не стал рассматривать поданную им кассационную жалобу.