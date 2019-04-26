Оправдательный приговор по делу Tartu Mill о налоговом преступлении вступил в силу

Тартуский окружной суд в феврале 2019 года оставил без изменений решение уездного Тартуского суда, оправдавшего предприятие AS Tartu Mill, а также Леонида Дулуба и Прийта Саара, обвинявшихся в налоговом преступлении.

Окружной суд также аннулировал решение уездного суда в той части, в соответствии с которой Дулуб и Саар были признаны виновными в принадлежности к преступной группировке. Суд второй ступени оправдал обоих обвиняемых и по этому обвинению — об этом BNS ранее сообщила пресс-секретарь суда Криста Тамм.

Тартуский уездный суд в марте 2018 года оправдал предприятие Tartu Mill как юридическое лицо и его бывшего менеджера по закупкам Леонида Дулуба, а также Прийта Саара по делу об уклонении от налогов, но признал бывших работников фирмы виновными в принадлежности к организованной преступной группировке.

По словам члена правления предприятия Ууно Лаузинга, уже ранее осужденные в рамках договорного судебного процесса члены ОПГ сплетали сделки, которые нанесли ущерб не только государству, но и самому предприятию Tartu Mill.

Как отметил другой член правления Tartu Mill Иво Раудъярв, важно, что суд нашел подтверждение тому, что само предприятие Tartu Mill как юридическое лицо не было связано с налоговым мошенничеством. Он добавил, что Tartu Mill, Дулуб и Саар были оправданы по делу о налоговом мошенничестве, в то же время, суд признал в прошлом году бывшего менеждера Tartu Mill Дулуба и Саара виновными в принадлежности к ОПГ.

Оценивая имеющиеся доказательства, суд не выявил, что Дулуб на посту менеджера по закупкам и руководящего работника Tartu Mill действовал с целью снижения налоговой обязанности предприятия и в интересах Tartu Mill.

На начавшемся в сентябре 2017 года Дулуб, Саар и Tartu Mill не признали себя виновными.

Как выяснил окружной суд, поскольку Дулуб действовал не с целью снизить налоговые обязанности работодателя, а из соображений личной выгоды, в его действиях не было состава налогового преступления. Прокуратура не предъявила Дулубу обвинение во взятке или подкупе.

Оправдание Дулуба в налоговом преступлении послужило основанием для оправдания также и предприятия Tartu Mill, и Саара.

Окружной суд не вынес окончательную оценку тому, были ли представленные в декларации об обороте Tartu Mill данные ложными и должно ли предприятие Tartu Mill возместить недополученные государством налоговые поступления. Спор по этой теме продолжится в рамках административного делопроизводства.

Окружной суд также разъяснил, каковы на сегодняшний день признаки принадлежности к организованной преступной группировке.

В частности, у нее должны быть в наличии некий общий интерес и цель, которые превышают факт совершения конкретных отдельных преступных деяний.