Как правильно подготовить дачу к новому сезону

Пора приводить дом и участок в порядок. Обычно первое, чем встречает вас дом после зимы — это закисшие замки. Если вы не смазали их осенью — сделайте это сейчас. Заодно смажьте петли всех окон и дверей. Смажьте и откройте настежь: во-первых, чтобы оценить их на предмет возможных перекосов. А во-вторых, дом нужно основательно проветрить и просушить.

Что взять с собой: аэрозольное средство для смазки петель и замков.

Начинаем сушить дом

Сушить и проветривать придется все — от участка и подвала до чердака. Разумеется, первое, что вы захотите сделать — это затопить печь или камин, чтобы согреться.

Не спешите! Обязательно проверьте дымоходы на предмет тяги. А еще — тщательно осмотрите все места соединений, трубы и тому подобное. На них не должно быть потеков и выступающей сажи.

Если зимой дом не протапливался, или вы топили его от случая к случаю, в трубе могут скопиться сажа, конденсат и даже появиться птичьи гнезда. Самостоятельная прочистка дымоходов может быть рекомендована только в одном случае — если вы сами монтировали печь. Во всех остальных лучше вызвать специалистов.

Все в порядке? Теперь можно приступать к протопке.

Что взять с собой: если у вас нет сухих дров, прихватите с собой упаковку топливных брикетов и бумагу для растопки.

Проводим ревизию погреба

Итак, окна открыты, печь топится, помещения наполняются теплом, сырость отступает. Подвал и подпольное пространство, если таковое в вашем доме есть — это второе, что вы должны обследовать и также просушить.

Если в подвале вода — дело обстоит не лучшим образом. Летом придется, не откладывая, заниматься дренажными системами и вентиляцией подпольного пространства. Но это уже потом.

Пока же проводим ревизию на предмет грибковой плесени, а также всеми доступными средствами добиваемся, чтобы в подполье гулял ветер. Открываем все окошки-продухи, ведущие в подполье двери и люки.

Важный факт: пропитки для дерева и бетона, которыми обрабатывали строительные конструкции, требуют периодического раз в несколько лет обновления. Но домовладельцы об этом часто забывают. Поэтому в начале лета, как только подвал высохнет, имеет смысл заняться антисептической обработкой.