Таллиннские чиновники убрали лес

"Для нас важно, чтобы популярное место для проведения свободного времени и занятий спортом было чистым. Поэтому мы решили организовать здесь толоку городских чиновников и собрать появившийся за зиму мусор. Надеюсь, что со строительством площадки для игры в диск-гольф и пешеходной и велосипедной дорожки рядом с Вильяндиским шоссе, которые будут находиться недалеко от Ярвеской тропы здоровья, это место станет еще более привлекательным для жителей города", - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.