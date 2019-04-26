Таллиннские чиновники убрали лес

Сегодня в рамках месяца благоустройства, начавшегося в середине апреля, таллиннские чиновники провели толоку в Ярвеском лесу.
"Для нас важно, чтобы популярное место для проведения свободного времени и занятий спортом было чистым. Поэтому мы решили организовать здесь толоку городских чиновников и собрать появившийся за зиму мусор. Надеюсь, что со строительством площадки для игры в диск-гольф и пешеходной и велосипедной дорожки рядом с Вильяндиским шоссе, которые будут находиться недалеко от Ярвеской тропы здоровья, это место станет еще более привлекательным для жителей города", - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
В толоке, которую организовали Управа района Кесклинн и Таллиннский департамент окружающей среды, также приняли участие чиновники Горуправы и других городских учреждений. Всего в уборке участвовало около 50 человек.
Толока городских чиновников является частью месяца благоустройства. Следующая толока в Кесклинне - приключенческая толока на острове Аэгна, которая пройдет в субботу, 11 мая. На толоку можно зарегистрироваться по электронной почте aegna@aegna.ee. Количество мест ограничено.