Галерея: в волости Вильянди сгорел дотла жилой дом

В волости Вильянди, в деревне Ойу, горит деревянный дом, по первоначальной информации, пожар начался на кухне, передает Sakala.
Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Роман Абубикиров сказал, что когда спасатели прибыли на место, пламя уже выбивалось из крыши деревянного дома. По его данным, люди не пострадали.
По первоначальным данным, возгорание началось с кухни. Работы по тушению усложнены упавшими электролиниями и находящимся в здании протекающим баллоном с бытовым газом, из-за которого пожар разгорается еще сильнее.