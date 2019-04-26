Лето на острове: на Хийумаа продается необычная недвижимость

Если мы говорим о Хийумаа, то сразу приходят на ум домики в зарослях можжевельника. Это предложение - совсем из другой оперы, рассказывает Kodustiil.
Речь идет о квартире! Находящаяся на первом этаже жилого дома квартира площадью 120 м2 поражает современностью и своеобразием. Индустриальный стиль в ней плавно переходит в деревенский, и согласитесь, что такое сочетание случается крайне редко.
Своеобразное стильное жилище просторное и светлое. Сочетание несочетаемого создает в квартире необычную атмосферу.
Квартира состоит из кухни-гостиной, двух спален и проходной детской, кабинета, просторной гардеробной, санузла с душем и туалетом, еще одного туалета, прихожей и двух чуланов.
Подробности находятся ЗДЕСЬ.