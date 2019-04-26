Пт, 26.04.2019
Когда Эстония представит свою кандидатуру во временные члены Совбеза ООН, серебряная медаль явится поражением. Урмас Рейнсалу

Лето на острове: на Хийумаа продается необычная недвижимость

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: KV.EE

Если мы говорим о Хийумаа, то сразу приходят на ум домики в зарослях можжевельника. Это предложение - совсем из другой оперы, рассказывает Kodustiil.

Речь идет о квартире! Находящаяся на первом этаже жилого дома квартира площадью 120 м2 поражает современностью и своеобразием. Индустриальный стиль в ней плавно переходит в деревенский, и согласитесь, что такое сочетание случается крайне редко. 

ФОТО: KV.EE

Своеобразное стильное жилище просторное и светлое. Сочетание несочетаемого создает в квартире необычную атмосферу. 

ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из кухни-гостиной, двух спален и проходной детской, кабинета, просторной гардеробной, санузла с душем и туалетом, еще одного туалета, прихожей и двух чуланов. 

ФОТО: KV.EE

Подробности находятся ЗДЕСЬ. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ