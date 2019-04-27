IKEA все ближе и ближе к Эстонии

Если на латвийском сайте IKEA уже в течение некоторого времени можно было найти информацию и на эстонском языке, то сейчас у IKEA есть официальный веб-сайт на эстонском языке и страница в Facebook. Последняя была открыта уже в октябре прошлого года, но активным стала пару недель назад.

Facebook предлагает в основном идеи оформления интерьера и информацию о том, как магазин IKEA в Риге работает в праздничные дни.

На сайте все еще упоминается, что стоило бы посетить магазин в Риге, но на эстонском языке можно почерпнуть вдохновение и идеи, а также узнать, какие рабочие места еще не заняты.