IKEA все ближе и ближе к Эстонии

Поклонники IKEA из Эстонии пребывают в приятном ожидании: долгожданный мебельный магазин приближается к ним шаг за шагом. Теперь за новинками можно следить в социальной сети Facebook.
Если на латвийском сайте IKEA уже в течение некоторого времени можно было найти информацию и на эстонском языке, то сейчас у IKEA есть официальный веб-сайт на эстонском языке и страница в Facebook. Последняя была открыта уже в октябре прошлого года, но активным стала пару недель назад.
Facebook предлагает в основном идеи оформления интерьера и информацию о том, как магазин IKEA в Риге работает в праздничные дни.
На сайте все еще упоминается, что стоило бы посетить магазин в Риге, но на эстонском языке можно почерпнуть вдохновение и идеи, а также узнать, какие рабочие места еще не заняты.
Интернет-магазин IKEA на эстонском языке и салон с образцами товаровл будут открыты в Эстонии уже в начале осени. Нуждающиеся в оформлении своих интерьеров потребители с нетерпением ждут этого момента. Мебель IKEA предпочитают из-за доступности цены, и, хотя она выпускается большими партиями, умный дизайн позволяет создавать из нее вполне себе индивидуальные интерьеры.