Министерство обороны ходатайствует о новом запрете на пребывание в Айдуском ветропарке

Департамент по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA) сделал предписание фирме Eleon Green OÜ, принадлежащей братьям Олегу и Андресу Сынаялгам, в котором потребовал документы на строительство ветряков в ветряном парке Айду, передает Majandus.
Для обеспечения безопасности государства Министерство обороны обратилось в Департамент полиции и погранохраны (PPA) с просьбой ввести запрет на пребывание в Айдуском ветропарке до устранения опасности на объекте. Департамент по защите прав потребителей и техническому надзору также представил PPA ходатайство о введении нового запрета на въезд с 27 апреля.
"В мирное время непосредственная опасность связана с необходимостью обладать предупредительной информацией и обеспечивать безопасность наших военных полетов и полетов наших союзников. Эти полеты напрямую связаны с военной защитой восточной границы Эстонии и НАТО", - сказал канцлер Министерства обороны Кристьян Прикк. Канцлер добавил, что НАТО установила четкие правила, как далеко и насколько высокие объекты мы можем видеть в воздухе.
Фирма Сынаялгов должна предоставить ведомству документы к полудню понедельника, 29-го апреля. Если Eleon Green не сделает этого своевременно, то TTJA назначит штраф в 64 000 евро.
Министерство обороны неоднократно обращало внимание на то, что ветряки, которые строят в Айду, по своим параметрам не соответствует тем ветрогенераторам, которое министерство согласовало в 2012 году.
Департамент придерживается мнения, что выданное застройщику в 2013 году разрешение на строительство больше не действует, разрешения на строительство 2015 года также приостановлены судебным постановлением. Поскольку строительство не было начато в течение двух лет после выдачи разрешения, по словам TTJA, оно аннулируется.