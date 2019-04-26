Министерство обороны ходатайствует о новом запрете на пребывание в Айдуском ветропарке

Для обеспечения безопасности государства Министерство обороны обратилось в Департамент полиции и погранохраны (PPA) с просьбой ввести запрет на пребывание в Айдуском ветропарке до устранения опасности на объекте. Департамент по защите прав потребителей и техническому надзору также представил PPA ходатайство о введении нового запрета на въезд с 27 апреля.

"В мирное время непосредственная опасность связана с необходимостью обладать предупредительной информацией и обеспечивать безопасность наших военных полетов и полетов наших союзников. Эти полеты напрямую связаны с военной защитой восточной границы Эстонии и НАТО", - сказал канцлер Министерства обороны Кристьян Прикк. Канцлер добавил, что НАТО установила четкие правила, как далеко и насколько высокие объекты мы можем видеть в воздухе.

Фирма Сынаялгов должна предоставить ведомству документы к полудню понедельника, 29-го апреля. Если Eleon Green не сделает этого своевременно, то TTJA назначит штраф в 64 000 евро.

Министерство обороны неоднократно обращало внимание на то, что ветряки, которые строят в Айду, по своим параметрам не соответствует тем ветрогенераторам, которое министерство согласовало в 2012 году.