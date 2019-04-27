Смотрите, какие экзотические растения вырастила эстонка с Сааремаа в своем парнике

Экзотические растения Кууск выращивает в парнике, но некоторые из них, например, арахис, прекрасно растет и в комнате. Садовод умудряется выращивать даже такие растения, как батат или куркума.

Выращивание арахиса забавляет детей

В списке Кууск арахис - самое известное растение. Впервые она посадила купленный в магазине орех несколько лет назад. «Тогда орехи продавали неочищенными, в скорлупе. Сейчас пригодные для посадки орехи можно купить только в отделе экологически чистых продуктов», - говорит Кууск.

Богатый витаминами выходец в юга в Эстонии растет только в теплице. «Только чтоо выкопанные орешки имеют очень хороший вкус и очень радуют детей, когда те выкапывают арахис», - рассказывает садовод.

«На родине арахис растет очень быстро, и за неделю ростки уже видны из почвы. В теплице арахис лучше всего растет при температуре около 20 градусов и большего тепла не требует. Цветет орех с июля до середины августа, а урожай можно собирать в сентябре, когда листья начинают вянуть», - объяснила Кууск.

Арахис. ФОТО: Shutterstock

Kитайский горький огурец может удивить

«Китайский горький огурец, или китайская горькая тыква - выходец из тропических районов Азии и Африки, но семена этого растения продаются и в наших магазинах. Они и выглядят своеобразно, и в пищу годны только молодые растения светло-зеленого цвета. С возрастом они желтеют, потом становятся оранжевыми, затем в раскрывшихся цветках видны ярко-красные семена», - знакомит нас садовод со своим следующим питомцем.

Самое сложное - вырастить рассаду. «Как только появились ростки, половина работы уже сделана. Семена Кууск высаживает уже в марте, а переносит рассаду в теплицу через 30-40 дней. В пищу идут плоды в возрасте 8-10 дней. Перед употреблением их следует подержать в соленой воде около шести часов, время от времени переворачивая. Так плоды станут менее горькими. По совету садовода, экзотические горькие огурцы можно класть в салат, мариновать и солить. Съедобны также листья и побеги растения.

Китайский горький огурец. ФОТО: Shutterstock

Хикама, или мексиканская репа ядовита?

«Все части этого растения, кроме корневища, ядовиты», - предупреждает Кууск. В эстонском климате готовую рассаду нужно высадить в парник в конце мая, когда прекратятся ночные заморозки.

Мякоть корня напоминает по вкусу и картошку, и яблоко, едят его преимущественно сырым. «Я посыпаю мексиканскую репу солью и кайенским перцем, сбрызгиваю лимонным соком», - советует Кууск. Плоды можно варить, тушить и жарить до хруста.

Мексиканская репа. ФОТО: Shutterstock

Кивано, или рогатая дыня

Это декоративное интересное растение можно выращивать даже в открытом грунте под пленкой. Растение дает много плодов, которые трудно разглядеть среди обильной листвы. Только осенью, когда листья опадут, вы увидите плоды во всей красе. Зеленые плоды становятся оранжевыми и только тогда - самыми вкусными. Желеподобная мякоть по цвету напоминает киви. Съедобна вся мякоть, а также семена. Вот только острые шипы на кожуре могут нанести вред маленьким детям, поэтому, по совету Кууск, шипы следует сразу удалить. Плоды хорошо хранятся: садовод рассказала, что в помещении, на обычной полке плоды могут храниться до полутора лет, что удивительно.