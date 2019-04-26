Критиковавший EKRE ведущий лишился работы

Ахто Лобьякас сказал, что он не согласен комментировать произошедшее до того, как Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация сделает заявление.

Postimees еще не получил комментарии от руководства ERR. Postimees известно, что решение было принято в правлении.

Ma ei lähe ise minema. Ärge lootkegi! — Andrus Karnau (@AKarnau) April 26, 2019

Лобьякас был одним из основных ведущих передачи Olukorrast riigis. Его соведущим был Андрус Карнау, который несколько часов назад написал в Twitter, что сам уходить не собирается. С третьего сентября 2018 в эфире «Радио 2» стала выходить авторская передача Лобьякаса Achtung! Lobjakas.