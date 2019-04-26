Пт, 26.04.2019
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Критиковавший EKRE ведущий лишился работы

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Ахто Лобьякас.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

По данным Postimees, Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) прекратила трудовые отношения с ведущим передачи Olukorrast riigis на «Радио 2» Ахто Лобьякасом за его критические высказывания в адрес EKRE.

Ахто Лобьякас сказал, что он не согласен комментировать произошедшее до того, как Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация сделает заявление.

Postimees еще не получил комментарии от руководства ERR. Postimees известно, что решение было принято в правлении.

Лобьякас был одним из основных ведущих передачи Olukorrast riigis. Его соведущим был Андрус Карнау, который несколько часов назад написал в Twitter, что сам уходить не собирается. С третьего сентября 2018 в эфире «Радио 2» стала выходить авторская передача Лобьякаса Achtung! Lobjakas.

Лобьякас - давний колумнист Postimees.

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