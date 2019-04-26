Галерея: смотрите, как в театре «Эстония» отмечают столетие Рийгикогу

Речь спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса 26 апреля 2019 года в театре «Эстония» на торжественном концерте по случаю столетия парламента.

Уважаемые бывшие и нынешние члены Рийгикогу! Президент Рюйтель! Члены правительства! Ваши Превосходительства и гости! Дорогой народ Эстонии!

Для меня честь приветствовать вас в прекрасном зале «Эстония». Мы празднуем столетие парламента Эстонии. Столетие демократии в Эстонии.

Полтора часа назад прошло ровно сто лет с того момента, как в этом самом зале завершилось четвертое заседание Учредительного собрания. Обстановка была рабочая и очень серьезная. Иначе и не могло быть, ведь шла Освободительная война.

Накануне вечером в результате русского артиллерийского обстрела в Нарве начался огромный пожар. За неделю до этого враг начал наступление по южному фронту. Шла мобилизация, и наши войска наносили ответные удары. На фронте сражались самые смелые и патриотичные бойцы. Наши герои.

В 1919 году и Учредительное собрание действовало как фронтовое подразделение. Средний возраст его членов составлял 36 лет. Формируя основы демократии, они знали, что сами находятся под ударом. Но их поддерживало все эстонское общество. Члены собрания считали себя не элитой, а частью народа.

Они были полны уверенности и смелости действовать по своему усмотрению. Был принят радикальный Закон о земле, хотя по мнению оппонентов он не соответствовал европейским традициям. Принятие этого закона, равно как и Конституции, сопровождалось жаркими, но содержательными дебатами. Также было установлено право народной инициативы на проведение референдумов. Сегодня у нас больше нет народной инициативы, в результате которой можно было бы провести референдум, принять закон или отказаться от его провозглашения.

Члены Учредительного собрания не думали о впечатлении, которое мы произведем за рубежом, и не ждали указаний извне. Они думали о том, как служить интересам Эстонского государства и народа. Было объявлено, что народ Эстонии хочет жить в независимом национальном государстве. На векa, как это утверждается и в нашей Конституции.

В 1920-х годах Эстония была среди двенадцати самых демократических стран мира и семи – в Европе. Женщины в Эстонии получили избирательное право уже в 1917 году – почти на тридцать лет раньше, чем во Франции или Швейцарии.

К осени 1944 года более половины членов Учредительного собрания 1919 года были мертвы или числились пропавшими без вести. Половине из оставшихся пришлось покинуть Эстонию. Они разделили судьбу своего народа. Оккупированная Эстония в течение полувека находилась под гнетом коммунистического режима и политики русификации.

Но мы не смирились с этим. Наше стремление к свободе и демократии не угасло. Наш народ сохранился и в 1991 году восстановил свое государство. Национальное государство. Мы хорошо помним тот трепет, с которым мы вновь поднимали сине-черно-белые флаги. Мы должны были вновь начинать все сначала. Как и Учредительное собрание, Рийгикогу стал создавать законы, процедуры и нормы. Сейчас мы являемся членами Европейского союза и НАТО.

Возможно, наше время не столь драматично и опасно как период между двумя мировыми войнами. Но иногда кажется, что наибольшую опасность для себя представляем мы сами. Слабое самосознание, недостаточная критика в отношении чужих рекомендаций, отрицание истинных ценностей, слепое игнорирование желания большинства, побуждение к конфронтации... Но изменения к лучшему ощущаются.

В своем политическом завещании Яан Тыниссон сказал: Если наше поколение хочет подняться на высоту суверенного народа, способного нести государственность независимой Эстонии и обеспечить будущее нации, мы должны впустить в свою душу идеалы, которые поведут нас дальше и поднимут нас выше.

В день столетней годовщины демократии и парламентаризма в Эстонии ключ к будущему находится в наших руках. Смелость, патриотизм и истинно демократический подход членов Учредительного собрания служат примером для всех нас. Они закрепились во взглядах нашего народа. То, что привело нас сюда, поведет нас и дальше.

Благодарю всех членов Учредительного собрания и Рийгикогу за всю историю парламента. Всех тех, кто носил и продолжает носить в своем сердце искру свободы и демократии.