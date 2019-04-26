Пилот внезапно заболел посреди полета и перестал управлять самолетом

Инцидент произошел в самолете, который следовал из Перта в Гонконг 21 февраля, однако расследование произошедшего завершилось только сейчас. Согласно полученному отчету, перед приземлением в пункте назначения командиру воздушного судна внезапно стало тяжело дышать, и у него помутнело в глазах.

Он сообщил о своем состоянии персоналу самолета, после чего среди пассажиров началась паника, а второму пилоту пришлось взять на себя управление лайнером.

В этот момент на борту Airbus A350 находились 283 человека, включая 13 членов экипажа. Один из путешественников, работавший врачом, оказал летчику помощь. Затем самолет снизил высоту.

В итоге лайнер удалось посадить в Гонконге, а ожидавшие в аэропорту медработники немедленно доставили пилота в больницу.