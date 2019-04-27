Фото: фасад викторианский, а с другой стороны что?

ФОТО: hqroom.ru

Пристройка площадью 70 квадратных метров отличается современными стеклянными стенами в зоне кухни на первом этаже и в спальне на втором уровне, сосуществующими с основной частью исторического английского коттеджа в викторианском стиле.

ФОТО: hqroom.ru

Резиденция принадлежит теле- и кинопродюсерам Элейн Спербер и Нику Мэнзею, которые стремились получить максимально открытый вид на сад и деревья, расширив жилое пространство и улучшив естественное освещение. Дубовые двери обеспечивают легкий доступ к зеленой террасе для трапезы на свежем воздухе.

ФОТО: hqroom.ru

Конструкция является инновационной, и для создания открытого консольного угла требовалось значительное компьютерное моделирование. Архитекторы сумели подчеркнуть, насколько сильно пристройка отличается от оригинального здания, заполнив пустующую площадь в L-образном плане. Стоимость проекта расширения составила 250 000 фунтов стерлингов.