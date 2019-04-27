Сб, 27.04.2019
"Если бы у нас были люди, которые так же открыто поддерживали ленинизм, сталинизм или маоизм, они бы уже давно стали политическими трупами". Рейн Рауд

Фото: фасад викторианский, а с другой стороны что?

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ФОТО: hqroom.ru

Ультрасовременное решение по модернизации и расширению старого коттеджа в Вест Тайтерли, Великобритания, представило проектное бюро Stephen Marshall Architects, а поделился с нами сайт HQRoom.

ФОТО: hqroom.ru

Пристройка площадью 70 квадратных метров отличается современными стеклянными стенами в зоне кухни на первом этаже и в спальне на втором уровне, сосуществующими с основной частью исторического английского коттеджа в викторианском стиле.

ФОТО: hqroom.ru

Резиденция принадлежит теле- и кинопродюсерам Элейн Спербер и Нику Мэнзею, которые стремились получить максимально открытый вид на сад и деревья, расширив жилое пространство и улучшив естественное освещение. Дубовые двери обеспечивают легкий доступ к зеленой террасе для трапезы на свежем воздухе.

ФОТО: hqroom.ru

Конструкция является инновационной, и для создания открытого консольного угла требовалось значительное компьютерное моделирование. Архитекторы сумели подчеркнуть, насколько сильно пристройка отличается от оригинального здания, заполнив пустующую площадь в L-образном плане. Стоимость проекта расширения составила 250 000 фунтов стерлингов.

Все фотографии оригинального дома находятся ЗДЕСЬ.

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