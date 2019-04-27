Прямая трансляция. Ралли Аргентины: сможет ли Отть Тянак вернуться на первое место?

Технические проблемы во второй день ралли Аргентины не позволили Оттю Тянаку и Мартину Ярвеоя удержать первую строку в общем зачете аргентинского этапа. В начале вчерашнего дня Тянак опустился на третье место, но после двух побед на спецучастках вернул себе лидерство. Решающим стал восьмой участок, где у машины Тянака сломался вал привода и наш спортсмен потерял почти полминуты из-за этой поломки. Обидная неисправность снова откинула Тянака на третье место, где перед субботним днем он отстает на 13 секунд от Тьери Нойвиля и на 11 секунд от Себастьяна Ожье.