Сб, 27.04.2019
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Футболист умер на следующий день после интервью о своем здоровье

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Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Полузащитник сборной Бурунди Фати Папи потерял сознание во время матча чемпионата Южной Африки и скончался, сообщает Lenta.ru.

28-летнему Папи стало плохо уже через 15 минут после выхода на поле. Потерявшего сознание игрока доставили в больницу, где была зафиксирована смерть. Это случилось в четверг, 25 апреля.

За день до этого в издании Soccer Laduma вышло интервью Папи, в котором хавбек рассказал о проблемах с сердцем. Заголовок статьи в переводе с английского — «Врачи говорили мне, что я умру».

Последним клубом игрока был южноафриканский «Будвест Витс». Также Папи выступал и в европейских чемпионатах. С 2008 по 2011 год правами на хавбека обладал турецкий «Трабзонспор».

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