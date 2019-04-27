Футболист умер на следующий день после интервью о своем здоровье

28-летнему Папи стало плохо уже через 15 минут после выхода на поле. Потерявшего сознание игрока доставили в больницу, где была зафиксирована смерть. Это случилось в четверг, 25 апреля.

За день до этого в издании Soccer Laduma вышло интервью Папи, в котором хавбек рассказал о проблемах с сердцем. Заголовок статьи в переводе с английского — «Врачи говорили мне, что я умру».