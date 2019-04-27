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Салах установил рекорд, "Ливерпуль" вернулся на первую строчку АПЛ

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Soccer Football - Champions League Quarter Final Second Leg - FC Porto v Liverpool - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - April 17, 2019 Liverpool's Mohamed Salah celebrates scoring their second goal Action Images via Reuters/Andrew Boyers

ФОТО: ANDREW BOYERS / Action Images via Reuters

Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился дублем в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Хаддерсфилд Таун» 5:0. Благодаря победе "Ливерпуль" вернул себе первую строчку АПЛ.

26-летний футболист сперва отличился в компенсированное время первого тайма, а позже установил окончательный счет в матче, забив пятый гол своей команды на 83-й минуте. Салах довел количество забитых мячей в нынешнем розыгрыше АПЛ до 21.

Египтянин забил 69-й гол в 100 матчах за клуб. Это лучший результат во всей истории мерсисайдского клуба. До этого рекорд удерживали сразу два футболиста «Ливерпуля»: Роджер Хант и Сэм Рэйбоулд. Последний выступал за команду еще в начале XX века.

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