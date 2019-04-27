Сб, 27.04.2019
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  • Полиция задержала пятерых водителей под кайфом

Полиция задержала пятерых водителей под кайфом

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Полиция.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

За прошедшие судки полиция задержала 12 водителей, находившихся в состоянии опьянения.

Пятеро задержанных были в состоянии наркотического опьянения, остальные семь были задержаны с признаками употребления алкоголя.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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