Сб, 27.04.2019
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  • «Чемпионат»: ЦСКА предложил Дзагоеву контракт с минимальной зарплатой

«Чемпионат»: ЦСКА предложил Дзагоеву контракт с минимальной зарплатой

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Алан Дзагоев.

ФОТО: Sergey Savostyanov/ITAR-TASS

ЦСКА намерен продлить контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым.

Как утверждает «Чемпионат», московский клуб предложил 28-летнему хавбеку соглашение с зарплатой 10 тысяч евро в месяц.

Сумма может быть увеличена в процессе переговоров. Сам Дзагоев склоняется к тому, чтобы остаться в ЦСКА.

Действующий контракт Дзагоева, который выступает за ЦСКА с 2008 года, рассчитан до лета.

Из-за травм Дзагоев в нынешнем сезоне провел лишь 7 матчей в премьер-лиге и отдал 1 голевой пас.

Сейчас хавбек восстанавливается после повреждения передней крестообразной связки правого колена.

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