«Чемпионат»: ЦСКА предложил Дзагоеву контракт с минимальной зарплатой

Как утверждает «Чемпионат», московский клуб предложил 28-летнему хавбеку соглашение с зарплатой 10 тысяч евро в месяц.

Сумма может быть увеличена в процессе переговоров. Сам Дзагоев склоняется к тому, чтобы остаться в ЦСКА.

Действующий контракт Дзагоева, который выступает за ЦСКА с 2008 года, рассчитан до лета.

Из-за травм Дзагоев в нынешнем сезоне провел лишь 7 матчей в премьер-лиге и отдал 1 голевой пас.