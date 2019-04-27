Отть Тянак прервал выступления на ралли Аргентины

14-й спецучасток оказался для Оття Тянака и Мартина Ярвеоя непреодолимым барьерам - эстонский экипаж досрочно завершил ралли Аргентины.
Неудача постигла нашего гонщика на 11-м километре трассы. Машина Тянака по пока неизвестной причине отказалась продолжать свой путь к вершинам ралли Аргентины, где в прошлом году Тянак одержал свою первую победу в чемпионате мира.
Что произошло с Тянаком команда "Тойоты" пока не сообщила журналистам, сконцентрировавшись на выступлении Криса Мика, который удерживает третью строчки латиноамерканского этапа с отставанием в минуту от лидера, Тьери Нойвиля на "Хендай". На втором месте также распололожилась машина "Хендай" под управлением Андреаса Миккельсена.
Как выяснилось позднее, проблема у машины Тянака возникла, возможно, из-за неполадок с акумулятором или генератором.