Сб, 27.04.2019
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Отть Тянак прервал выступления на ралли Аргентины

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14-й спецучасток оказался для Оття Тянака и Мартина Ярвеоя непреодолимым барьерам - эстонский экипаж досрочно завершил ралли Аргентины.

Неудача постигла нашего гонщика на 11-м километре трассы. Машина Тянака по пока неизвестной причине отказалась продолжать свой путь к вершинам ралли Аргентины, где в прошлом году Тянак одержал свою первую победу в чемпионате мира.

Что произошло с Тянаком команда "Тойоты" пока не сообщила журналистам, сконцентрировавшись на выступлении Криса Мика, который удерживает третью строчки латиноамерканского этапа с отставанием в минуту от лидера, Тьери Нойвиля на "Хендай". На втором месте также распололожилась машина "Хендай" под управлением Андреаса Миккельсена.

Как выяснилось позднее, проблема у машины Тянака возникла, возможно, из-за неполадок с акумулятором или генератором.

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