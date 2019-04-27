Сб, 27.04.2019
Когда Эстония представит свою кандидатуру во временные члены Совбеза ООН, серебряная медаль явится поражением. Урмас Рейнсалу

Морда кирпичом: что вы понимаете в архитектуре?
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ФОТО: Скриншот с сайта lenta.ru

Поездки в Москву с некоторых пор вошли в моду у жителей Эстонии всех национальностей. Приезжая в столицу Российской Федерации, мы отмечаем, как похорошела Москва.

Но вот Dom.Lenta.ru пишет, что Москва — город с поистине диким смешением архитектурных стилей. Деревянные особнячки, построенные много веков назад, здесь могут соседствовать с небоскребами, завернешь за угол — а там какой-нибудь бетонный монстр эпохи застоя, а рядом шикарный образец лужковской застройки. Москвичи к этой каше привыкли, а приезжих она, конечно, изумляет. Но ни те, ни другие, как правило, не могут обозначить архитектурную принадлежность даже самых известных столичных сооружений. Посмотрим, сможете ли вы.

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