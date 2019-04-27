Первый круизный лайнер сезона пришвартовался в Таллинне

Судно MSC Poesia под флагом Панамы прибыло в Таллинн в 9 часов утра и покинет столицу в 16 часов. Из Таллинна судно отправится в Петербург. Круиз под девизом "Десять ночей в Европе" начался в минувшее воскресенье в Ростоке и завершится 3 мая в Копенгагене. Крестной матерью судна Poesia стоимостью 360 млн долларов 5 апреля 2008 года стала звезда киноэкрана Софи Лорен. На судне 16 палуб, 13 из которых предоставлены в распоряжение пассажиров.

Следующие круизные суда прибудут в Таллинн уже во вторник. В порту Ванасадам пришвартуются сразу два круизных лайнера - Viking Sky и Astor, которые доставят в Эстонию в общей сложности 1250 интуристов.

В нынешнем сезоне круизных рейсов в Таллинне ожидается 339 посещений круизными судами, которые доставят в общей сложности почти 600 000 туристов. Сезон откроется 27 апреля, а последнее в этом году круизное судно посетит Эстонию 19 октября.

Самым насыщенным днем в предстоящем сезоне обещает стать 11 июля, когда в Таллинн прибудут сразу шесть круизных судов, которые доставят в Эстонию в общей сложности 8000 круизных туристов.