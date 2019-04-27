Православные готовятся встретить Пасху: в храмах освящают яства

В Соборе Александра Невского: с 12 до 21 часа, в храме Святителя Николая Чудотворца в Копли с 15 до 21 часа, в Казанской церкви (Лийвалайа, 38) с 8.30 после литургии и до 18 часов.

В таллиннской церкви Николая Чудотворца пасхальные яйца и куличи можно освятить в 13 и 20 часов, в храме Иоанна Предтечи в Нымме пасхальную снедь начнут освящать в 15 часов, в церкви в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" на улице Ситси - с 16 до 21, а в ласнамяэском храме в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" освящение пасхальных яств будет проходить с 12 до 20 часов.

В Нарве пасхальную снедь с 12.30 до 18 часов в субботу, 27 апреля освящают в Соборе Воскресения Христова и с 11 до 17 часов в Храме Нарвской иконы Божией Матери.