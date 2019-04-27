Шокирующее фото: посмотрите, как умело в вашем саду может спрятаться змея

Охотники на змей из австралийского Брисбена недавно поделились на своем сайте фотографией, на которой видно, как умело маскируется опасная змея. На первой фотографии, где местоположение змеи не обозначено, ее практически невозможно увидеть. Вот вы можете найти здесь змею?

ФОТО: Brisbane Snake Catchers/Facebook

На нижней фотографии находящаяся в кустах змея обозначена красным цветом. Эстонские гадюки могут точно так же прятаться на вашем садовом или приусадебном участке. Хотя они не склонны висеть на деревьях, но взобраться по каменной стене могут запросто.

ФОТО: Brisbane Snake Catchers/Facebook