Шокирующее фото: посмотрите, как умело в вашем саду может спрятаться змея

Хотя в Эстонии водится только одна ядовитая змея, в теплую погоду нужно держать ухо востро и представлять себе, где и как могут прятаться змеи, пишет Kodustiil. Ниже - одна фотография, которая хорошо показывает, насколько искусно маскируются змеи.
Охотники на змей из австралийского Брисбена недавно поделились на своем сайте фотографией, на которой видно, как умело маскируется опасная змея. На первой фотографии, где местоположение змеи не обозначено, ее практически невозможно увидеть. Вот вы можете найти здесь змею?
На нижней фотографии находящаяся в кустах змея обозначена красным цветом. Эстонские гадюки могут точно так же прятаться на вашем садовом или приусадебном участке. Хотя они не склонны висеть на деревьях, но взобраться по каменной стене могут запросто.
Змей определенно не стоит убивать. Если гадюка оказалась там, где ей быть не положено, постарайтесь спугнуть ее, зашумев, или переместите за пределы вашего участка, используя палки или другие инструменты. При этом, конечно, следует соблюдать осторожность.