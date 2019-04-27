Непредсказуемо и очень опасно: спасатели обратились с призывом к жителям Эстонии

Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента, отметив, что просроченная пиротехника непредсказуема, может быть очень опасна, и поэтому ее лучше сдать специалистам для безопасного уничтожения.

«Любую пиротехнику, как и взрывчатое вещество, необходимо использовать в определенных условиях и соблюдая все правила безопасности. В случае, если пиротехника повреждена или прошел ее срок годности, то она становится непредсказуема и опасна для человека», - рассказал руководитель Северного центра разминирования Спасательного департамента Райдо Таалман.

Использование сигнальных ракет в качестве фейерверка запрещено, а последствия от такого использования видели все, когда в новогоднюю ночь из-за сигнальной ракеты загорелись парники фирмы Nurmiko и был разрушен семейный бизнес, строившийся годами.

Температура горения сигнальных ракет и фейерверка достигает 2000 градусов. Однако, их отличие в том, что фейерверк горит до 3 секунд, а сигнальные ракеты 15-45 секунд. Оболочка сигнальной ракеты сделана из металла. После того, как ее накалит 2000-градусное пламя и сгоревшая ракета упадет на землю, она долго еще остается очень горячей и может легко поджечь открытую местность или лес.

Спасатели напомнили, что сигнальные ракеты красного огня и другую пиротехнику, используемую в спасательном арсенале кораблей, запрещено использовать на море и суше при отсутствии опасности.

Собранные сигнальные ракеты будут безопасно уничтожены.